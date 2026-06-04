Nemzeti Sportrádió

Világkupával debütál a kajak-kenu vadvízi szakága Magyarországon

2026.06.04. 12:43
null
Fotó: MKKSZ
Címkék
Kajak kajak-kenu vadvízi evezés Világkupa
Huszonegy ország több mint 130 versenyzője száll vízre pénteken és szombaton Dunaremetén, ahol vadvízi világkupát rendez a Nemzetközi és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ). Ebben a szakágban ez lesz az első nemzetközi esemény Magyarországon.

A kétnapos esemény pénteken a közel ötkilométeres hosszútávú futamokkal kezdődik, amelyek a Kisbodaknál található Szent Kristóf hídtól rajtolnak. Ezt követik szombaton a sprintversenyek, vagyis a 200 méteres táv küzdelmei. A felnőtt korosztály mellett U14-ben, illetve mastersben is osztanak érmeket – közölte az MKKSZ.

A felnőtt mezőnyben a magyar csapatot Seprenyi Sára, Szijjártó-Szabó Sára, a gyorsasági szakágban kétszeres világbajnok Birkás Balázs, valamint Wéber Barna, Guiot Simon, Bartók Miklós Dániel, Nagy Dániel, Neszmélyi Gergely, Bán Regő, Petrik Adelin, Nyári Sára Panna és Rózsa Julianna alkotja majd.

„Mind létszámában, mind színvonalában erős világkupának nézünk elébe. Itt lesz például a szlovénok legendája, a 42 éves és hatszoros világbajnok Nejc Znidarcic, a szintén szlovén és ötszörös világbajnok Anze Urankar, vagy éppen a mostani boszniai vb-n a nőknél négy aranyérmet szerző olasz Cecilia Panato és sok más klasszis. Emellett a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség talent programjának köszönhetően lesz szenegáli, brazil és mongol indulónk is, ami mindenképpen kuriózum” – mondta Seprenyi Sára, a hazai szövetség szlalom szakági koordinátora.

A vadvízi szakágban a szlalommal ellentétben nem kapukat kell kerülgetni, csupán a lehető legjobb útvonalat megtalálva, minél gyorsabban kell lejönni a pályán.

A világkupa a nézők számára ingyenesen látogatható és a Planet Canoe YouTube-csatornán szintén követhetők lesznek a történések.
 

 

Kajak kajak-kenu vadvízi evezés Világkupa
Legfrissebb hírek

A hónap utánpótlásedzője: május jelöltjei

Utánpótlássport
2026.06.02. 09:11

Szeptember 12-re újra nyílt napot hirdetett a kajak-kenu szövetség

Kajak-kenu
2026.05.29. 19:24

SOSZ: Brüll Alfréd Életműdíjat vehetett át Baráth Etele

Kajak-kenu
2026.05.29. 13:30

Kajak-kenu: megvan a montemori Európa-bajnokságon induló csapat névsora

Kajak-kenu
2026.05.27. 16:54

Kurucz Levente: Egy egység vagyunk, csapatként készülünk

Kajak-kenu
2026.05.27. 13:56

Kajak-kenu Eb: Balogh Gergely és Hodován Dávid is indulhat

Kajak-kenu
2026.05.26. 19:49

Kajak-kenu: jó formát mutattak az ifik az évad első válogatóján

Utánpótlássport
2026.05.26. 17:56

Vadvízi kajak-kenu vb: nem jutottak döntőbe a magyarok sprintben

Kajak-kenu
2026.05.22. 20:03
Ezek is érdekelhetik