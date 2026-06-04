Világkupával debütál a kajak-kenu vadvízi szakága Magyarországon

A kétnapos esemény pénteken a közel ötkilométeres hosszútávú futamokkal kezdődik, amelyek a Kisbodaknál található Szent Kristóf hídtól rajtolnak. Ezt követik szombaton a sprintversenyek, vagyis a 200 méteres táv küzdelmei. A felnőtt korosztály mellett U14-ben, illetve mastersben is osztanak érmeket – közölte az MKKSZ.

A felnőtt mezőnyben a magyar csapatot Seprenyi Sára, Szijjártó-Szabó Sára, a gyorsasági szakágban kétszeres világbajnok Birkás Balázs, valamint Wéber Barna, Guiot Simon, Bartók Miklós Dániel, Nagy Dániel, Neszmélyi Gergely, Bán Regő, Petrik Adelin, Nyári Sára Panna és Rózsa Julianna alkotja majd.

„Mind létszámában, mind színvonalában erős világkupának nézünk elébe. Itt lesz például a szlovénok legendája, a 42 éves és hatszoros világbajnok Nejc Znidarcic, a szintén szlovén és ötszörös világbajnok Anze Urankar, vagy éppen a mostani boszniai vb-n a nőknél négy aranyérmet szerző olasz Cecilia Panato és sok más klasszis. Emellett a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség talent programjának köszönhetően lesz szenegáli, brazil és mongol indulónk is, ami mindenképpen kuriózum” – mondta Seprenyi Sára, a hazai szövetség szlalom szakági koordinátora.

A vadvízi szakágban a szlalommal ellentétben nem kapukat kell kerülgetni, csupán a lehető legjobb útvonalat megtalálva, minél gyorsabban kell lejönni a pályán.

A világkupa a nézők számára ingyenesen látogatható és a Planet Canoe YouTube-csatornán szintén követhetők lesznek a történések.

