Magabiztos siker Luxemburg ellen a röplabda Közép-európai Ligában

K. Z.
2026.05.22. 21:01
Ezúttal is Bozóki-Szedmák Réka volt csapatunk legeredményesebb játékosa 11 ponttal (Fotó: Török Attila)
Bozóki-Szedmák Réka röplabda KEL magyar női röplabda-válogatott
Második mérkőzését játszotta le női válogatottunk a Mariborban zajló MEVZA-tornán, amelyen ezúttal Luxemburg volt az ellenfél.

 

A ciprusiak elleni meccshez képest két helyen módosított csapatán Alessandro Chiappini: Kiss Gréta és Orosz Bianka került a kezdőbe. Bár a pénteki ellenfél egy nappal korábban ötszettes meccsre kényszerítette Ausztriát, a magyar csapat ellen esélye sem volt, a mieink minden játékelemben jobbak voltak – még akkor is, amikor már a cserék szerepeltek a pályán – és magabiztosan győztek 3:0-ra. Ezúttal is Bozóki-Szedmák Réka volt csapatunk legeredményesebb játékosa 11 ponttal.

RÖPLABDA
KÖZÉP-EURÓPAI LIGA
NŐK, 2. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–LUXEMBURG 3:0 (14, 16, 21)
Maribor, 24 néző. V: Miklosic, Markelj (szlovének)
MAGYARORSZÁG: Zsombók E. 5, Kiss G. 7, OROSZ 8, Petrenkó 5, BOZÓKI-SZEDMÁK 11, CSEREKLYE 8.Csere: Kertész, Szalai (liberók), Németh L. 4, Kiss N., Pampuch 2, Kump 1, Kiss L. 5, Horváth L. 2. Szövetségi kapitány: Alessandro Chiappini
LUXEMBURG: Schneider 1, Teso 2, Van Elslande 9, Fraschetti 7, MULLI 11, Feller 3. Csere: Beffort, Richartz (liberók), Schaack 1, Snopok 2, Tarantini, Nau, Wolf 2. Szövetségi kapitány: Fabio Aiuto
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:1, 6:2, 7:5, 13:7, 18:10, 19:12, 22:14. 2. játszma: 0:1, 3:2, 4:5, 13:7, 17:9, 20:10, 24:13. 3. játszma: 3:3, 7:4, 11:5, 13:9, 18:11, 20:15, 24:18
MESTERMÉRLEG
Alessandro Chiappini: – Luxemburg egy szoros és hosszú mérkőzést játszott csütörtökön Ausztria ellen, amiből elég jól tudtunk készülni. Elégedett vagyok a csapat teljesítményével, mivel végig fókuszáltan tudtunk játszani. Kontroll alatt tartottuk a mérkőzést és végig stabilak voltunk, emellett lehetőséget kapott minden játékos a keretből.

Az állás: 1. Ausztria 3 győzelem/0 vereség, 2. Horvátország 1/1 (4 pont, 5:3), 3. MAGYARORSZÁG 1/1 (4, 5:4), 4. Ciprus 1/2, 5. Luxemburg 0/2

 

