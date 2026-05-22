Görögország: a Panathinaikosz elköszönt Rafa Beníteztől

Rafa Benítez október 24-én érkezett a Panához, és csapata az alapszakasz végén a negyedik helyen került be a felsőházi rájátszásba. Azonban ott nem tudott előrelépni a fővárosi együttes, ugyanis a hat mérkőzéséből egyet sem nyert meg.

Bár Benítezt 2027-ig kötötte szerződés az athéniakhoz, a görög klub péntek este bejelentette, hogy szerződést bontottak a spanyol szakvezetővel.

A Panathinaikosz a következő idényben a Konferencialigában indulhat, és a második selejtezőkörben kapcsolódik be a küzdelmekbe.