Görögország: a Panathinaikosz elköszönt Rafa Beníteztől
A görög labdarúgó-bajnokságban szereplő Panathinaikosz a hivatalos honlapján jelentette be, hogy távozik a csapattól Rafa Benítez vezetőedző.
Rafa Benítez október 24-én érkezett a Panához, és csapata az alapszakasz végén a negyedik helyen került be a felsőházi rájátszásba. Azonban ott nem tudott előrelépni a fővárosi együttes, ugyanis a hat mérkőzéséből egyet sem nyert meg.
Bár Benítezt 2027-ig kötötte szerződés az athéniakhoz, a görög klub péntek este bejelentette, hogy szerződést bontottak a spanyol szakvezetővel.
A Panathinaikosz a következő idényben a Konferencialigában indulhat, és a második selejtezőkörben kapcsolódik be a küzdelmekbe.
