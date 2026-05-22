Nemzeti Sportrádió

Görögország: a Panathinaikosz elköszönt Rafa Beníteztől

P. GY. B. P. GY. B.
2026.05.22. 20:42
Egy évig sem tartott Rafa Benítez görögországi munkája (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rafa Benitez Görögország Panathinaikosz
A görög labdarúgó-bajnokságban szereplő Panathinaikosz a hivatalos honlapján jelentette be, hogy távozik a csapattól Rafa Benítez vezetőedző.

Rafa Benítez október 24-én érkezett a Panához, és csapata az alapszakasz végén a negyedik helyen került be a felsőházi rájátszásba. Azonban ott nem tudott előrelépni a fővárosi együttes, ugyanis a hat mérkőzéséből egyet sem nyert meg.

Bár Benítezt 2027-ig kötötte szerződés az athéniakhoz, a görög klub péntek este bejelentette, hogy szerződést bontottak a spanyol szakvezetővel.

A Panathinaikosz a következő idényben a Konferencialigában indulhat, és a második selejtezőkörben kapcsolódik be a küzdelmekbe.

 

Rafa Benitez Görögország Panathinaikosz
Legfrissebb hírek

Varga Barnabás reméli, hogy hozzátesz valamit az AEK történelméhez

Légiósok
Tegnap, 6:38

A jubileuma után már gólt is szerzett Theodorosz Zagorakisz – Az első 100-szorosok, 18. rész

Képes Sport
2026.05.18. 13:51

A Valencia is bejutott a négyes döntőbe a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.05.13. 23:45

Életben tartotta elődöntős reményeit a Valencia és a Kaunas is a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.05.06. 22:50

Varga Barnabásék nem használták ki a hosszú emberelőnyt, de így is növelték előnyüket a tabella élén

Légiósok
2026.05.03. 22:10

A Real Madrid hetedszer nyerte meg a Puskás–Suzuki-kupát

Minden más foci
2026.05.03. 22:00

Puskás–Suzuki-kupa: A Honvéd legyőzte a Panathinaikoszt

Minden más foci
2026.05.01. 19:32

PSK: a Honvéd legyőzte a Panathinaikoszt

Minden más foci
2026.05.01. 14:25
Ezek is érdekelhetik