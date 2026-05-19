Ifj. Foltán László: Tisztán látszik, halad előre a magyar kenu!

Az időjárás és a szervezés hagyott némi kívánnivalót maga után, válogatottunk összteljesítményére viszont nem lehet panasz: 7 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzéremmel toronymagasan megnyerte a gyorsasági szakág éremtáblázatát a Brandenburgban megrendezett világkupaversenyen.

A kenusok négy arany-, egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek, ebből egy aranyat és bronzot olimpiai számban. Kiss Ágnes volt a csapat legsikeresebb tagja, 500 méter egyesben és C–2 ötszázon diadalmaskodott (utóbbin Nagy Biankával), a négyes hajó tagjaként pedig a dobogó második fokára állhatott fel.

A férfi kettesek között nagy küzdelem zajlott az Európa-bajnoki részvételért, Brandenburg előtt egy egyre állt egymással a tavaly vb- és Eb-bronzérmes Kollár Kristóf, Juhász István duó, valamint a Fejes Dániel, Hajdu Jonatán alkotta kettes, utóbbi egység végzett előrébb Németországban, ezzel eldöntve a lényegi kérdést.

Az Európa-bajnokságot június 10. és 14. között rendezik meg Portugáliában, a csapatunkat illetően kenuban női C–2 200 méteren, férfi és női C–1 500 méteren, valamint férfi egyes ezer méteren maradtak nyitott kérdések, a csapathirdetés két héten belül várható.

Visszatérve a világkupaversenyre, Foltán László szakági szövetségi kapitány elégedetten értékelte a sportolók teljesítményét: „Apró vagy éppen normál lépésekkel haladunk előre, tisztán látszik, hogy fejlődik a magyar kenu. A szegedi és a brandenburgi világkupaversenyt követően elmondható, hogy az olimpiai kvalifikációs ranglista szempontjából jól állunk, szépen gyűjtögetjük a pontokat, úgyhogy elégedett vagyok.”

Kajakban három arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szereztek versenyzőink, különösen értékes Kopasz Bálint (K–1 1000 m), valamint férfi kettesünk, Kurucz Levente és Fodor Bence győzelme, illetve férfi négyesünk ezüstérme (Kurucz és Fodor mellett Nádas Bence és Tótka Sándor a tagja), mindhárom esetben olimpiai számról van szó.

A hölgyek teljesítményét ezúttal sem lehet kiemelni, különösen felnőtt női négyesünk és párosunk esetében.

„A férfiak között szépen lépegetünk előre, az érmek számát, a teljesítményt és az olimpiai pontokat figyelembe véve is remekeltünk. A lányoknál ismét az U23-as négyesünk mentett meg minket a negyedik helyezésével, hajszálra volt a dobogótól, ahogyan Csikós Zsóka is az olimpiai számban, ötszáz egyesben. Biztos vagyok abban, hogy Zsóka előrébb lép a szezon folytatásában” – fogalmazott Tóth Dávid, a kajakosok szövetségi kapitánya. A szakember elmondta, szinte teljes egészében kialakult már benne, milyen csapattal szeretne indulni az Eb-n, egy szétlövés várható K–1 200 méteren Balogh Gergely és Csizmadia Kolos között.

