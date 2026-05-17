Kajak-kenu vk: győzött a Kurucz, Fodor páros, összesen négy magyar érem vasárnap délelőtt

A vasárnapi A-döntős program a férfi K–1 500 méteres versennyel kezdődött, benne két magyarral, a múlt héten Szegeden ezüstérmes Varga Ádámmal, valamint a négyessel korábban itt második Nádas Bencével. Közülük Varga kezdett jobban, 250 méternél harmadik volt az ausztrálok olimpiai bajnoka, Thomas Green, valamint a hazai közönség előtt szereplő Jacob Schopf mögött, Nádas pedig ötödikként haladt át a fél távot jelző ellenőrzőpontnál. Az élen lapátolók egészen a célig bírták a saját maguk által diktált nagyszerű tempót, Varga azonban kicsit elfáradt a végére, olyannyira, hogy a jól hajrázó Nádas hét századmásodperccel megelőzte, és bejött a harmadik helyre. Green nyert Schopf előtt, Varga pedig ezúttal negyedik lett.

Férfi kenu kettes ötszáz méteren az áprilisi válogatót a tavaly Eb- és vb-harmadik Kollár Kristóf, Juhász István duó nyerte, a szegedi vk-n viszont a Fejes Dániel, Hajdu Jonatán páros végzett előrébb, így a brandenburgi döntős csatájuk a hazai válogatás szempontjából is döntőnek számított. Mindkét egység jól kezdett, de végül az élen harcoló két-két spanyol és orosz hajóval csak Fejesék tudták tartani a lépést, akik nagy csatában szerezték meg a bronzérmet a Daniel Grijalba, Adrian Sieiro spanyol és a Zahar Petrov, Ivan Stil kettős mögött. Kollárék a nyolcadik helyen zártak.

K–2 500 méteren a férfiaknál és a nőknél is egy-egy magyar duóért lehetett szorítani. Múlt héten Szegeden a Kurucz Levente, Fodor Bence páros négy századdal szorult egy német ellenfél mögé a második helyre, most viszont nagyszerű versenyzéssel legyőzött egy másik német egységet, Max Rendschmidtet és Tom Liebscher-Luczot. A kettes pályán küzdő magyarok fél távnál még „csak” a harmadik helyen lapátoltak az ausztrálok és a németek mögött, ám a múlt héthez hasonlóan az utolsó kétszáz méteren ezúttal is magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak és ez most elég volt a győzelemhez. A nők hasonló számában az idén összeült Lucz Anna, Gazsó Alida Dóra duó nem tudott beleszólni a dobogós helyek sorsába, sőt, egyetlen vetélytársát sem sikerült megelőznie a döntőben, így a kilencedik helyen végzett.

A déli program utolsó magyar érdekeltségű fináléjában, női C–4 500 méteren öt egység nevezett, a tavaly világbajnok Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia összeállítású magyar hajónak két kínai, valamint egy-egy orosz és lengyel ellenfele volt. A magyarok a múlt héten, a Maty-éren a második helyen végzetek az erősebb kínai egység mögött és a gyengébb előtt, ez a forgatókönyv pedig a Beetzsee-n is megismétlődött. A célban most is kínai-magyar-kínai volt a sorrend.

A vasárnapi B-döntős egységek közül női C–1 200 méteren Paragi Petra második (összesítésben 11.), Horányi Dóra pedig hatodik (15.) lett, míg K–1 200-on Decsi Dorina hatodikként (15.), Kiskó Réka hetedikként (16.) zárt. A paraszakágban vasárnap egyedül a párizsi paralimpikon Boldizsár Dalma volt érdekelt A-fináléban a magyarok közül, ő a nyolcadik helyet szerezte meg VL2 200 méteren.

A pénteki döntők során a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kenu kettes arany-, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállítású kajak négyes pedig ezüstérmet szerzett 500 méteren, míg szombaton Kopasz Bálint (K–1 1000 m), Tótka (K–1 200 m) és Kiss Ágnes (C–1 500 m) is első lett. A paradöntőkben két érmet gyűjtöttek a magyarok: Kiss Péter Pál győzött KL1 200 méteren, míg Varga Katalin harmadikként ért célba KL2 200-on.

A németországi vk a délutáni 5000 méteres futamokkal zárul.