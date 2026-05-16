Kajak-kenu vk: Kopasz, Tótka és Kiss aranyérmes Brandenburgban

Kettesben elért győzelemmel hangolódhatott Kiss Ágnes a C–1 500 méter szombati döntőjére, pénteken ugyanis Nagy Biankával diadalmaskodott az olimpiai számban, C–2 500 méteren.

A pénteki fináléhoz hasonlóan ezúttal is kínai hajóval kellett megküzdeni a győzelemért, ezúttal fél távnál még Szun Meng-ja vezetett bő fél másodperccel, a szegedi sportoló azonban remekül hajrázott, és az utolsó száz méterre érve ledolgozta hátrányát, végül 18 századmásodperccel előzte meg kínai riválisát, és a dobogó felső fokára állhatott.

„Felszabadultan versenyeztem, mivel a páros volt a legfontosabb. Az oldalszél nekem talán jobban kedvezett, mint mellettem lévő két világcsúcstartónak. Jó pályát mentem, kihoztam magamból a legtöbbet” – értékelt Kiss Ágnes a Magyar Kajak-kenu Szövetségnek.

A királyszám olimpiai és háromszoros világbajnoka, Kopasz Bálint a múlt héten, a szegedi vk-n elért ezüstérmét tovább fényesítette Brandenburgban: magabiztos versenyzéssel, kiváló utolsó hajrával maga mögé utasította a teljes mezőnyt, így győzelemmel avatta fel új hajóját.

Az olimpiai, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok Tótka Sándor kihagyta a tavalyi évet, egyesben most, Brandenburgban tért vissza a nemzetközi vérkeringésbe. Nem is akárhogyan, a sprintszám legutóbbi ötkarikás aranyérmese a kilences pályáról indult, gyakorlatilag végig vezetett, és nyolc századdal győzött a szlovén Matevz Manfreda előtt.

„Fejben össze van ez rakva, a test azért még keresi magát. Jó volt kicsit nosztalgiázni ezen a távon, de az év hátralevő részében a kétszáz egyes és az ötszáz négyes nem kedvez egymásnak az időrendben” – szögezte le Tótka az MKKSZ-nek.

A K–1 500 méter döntőjében a szám Eb-címvédője és vb-bronzérmese, Csikós Zsóka a negyedik helyen ért célba, a C–2 200 méter fináléjában Opavszky Réka és Csorba Zsófia nyolcadik lett, C–1 500 méteren Adolf Balázs a B-döntőben volt érdekelt, ott a hatodik, összességében tehát a 15. helyen végzett.

A parasportolók versenyében a kétszeres paralimpiai bajnok Kiss Péter Pár diadalmaskodott KL1-ben, Varga Katalin (KL2) bronzérmet szerett.

KAJAK-KENU

VILÁGKUPAVERSENY, BRANDENBURG

Kajak

Férfiak

K–1 200 m: 1. Tótka Sándor 35.10 másodperc, 2. Matevz Manfreda (szlovén) 35.18, 3. Messias Baptista (portugál) 35.20

K–1 1000 m: 1. Kopasz Bálint 3:35.23 perc, 2. Hamish Lovemore (dél-afrikai) 3:36.04, 3. Thomas Green (ausztrál) 3:36.52

Nők

K–1 500 m: 1. Aimee Fisher (új-zélandi) 1:54.45, 2. Pauline Jagsch (német) 1:54.85, 3. Anna Pulawska (lengyel) 1:55.48, 4. Csikós Zsóka 1:55.60

Kenu

Férfiak

C–1 500 m: 1. Isaquias Guimaraes Queiroz (brazil) 1:52.55, 2. Csi Bowen (kínai) 1:52.65, 3. Gabriel Assuncao Nascimento (brazil) 1:54.60, …15. Adolf Balázs 1:58.40

Nők

C–1 500 m: 1. Kiss Ágnes 2:12.30, 2. Szun Meng-ja (kínai) 2:13.48, 3. Sophia Jensen (kanadai) 2:13.64

C–2 200 m: 1. Suaj Csang-ven, Lin Ven-csün (kínaiak) 42.88, 2. Cirilo Duboys, López Lamadrid (kubaiak) 43.03, 3. Sherzodova, Zokirova (üzbégek) 43.71, …8. Opavszky Réka, Csorba Zsófia 44.88

Paraszakág

Férfiak

KL1: 1. Kiss Péter Pál 47.09, 2. Luis Cardoso da Silva (portugál) 49.85, 3. Remy Boulle (francia) 50.65, …5. Suba Róbert 53.18

Nők

KL2: 1. Charlotte Henshaw (brit) 49.27, 2. Anja Adler (német) 53.10, 3. Varga Katalin 53.17

KL3: 1. Hope Gordon (brit) 46.85, 2. Nelia Barbosa (francia), 3. Felicia Laberer (német) 48.03, …9. Molnár Nikoletta 52.49