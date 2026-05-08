Kajak-kenu vk: hét egységünk jutott A-döntőbe péntek délelőtt Szegeden

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
2026.05.08. 14:16
Férfi kajak négyesünk biztató formát mutatott (Fotó: Kovács Péter)
A hat versenyszámban induló 12 magyar egységből hét A-döntőbe, négy B-döntőbe jutott, míg C–1 200 méteren Kurczina Máté kiesett a szegedi kajak-kenu világkupaverseny pénteki nyitó napjának délelőtti programjában.

 

Versenyzéshez tökéletes idő fogadta a szegedi világkupaverseny résztvevőit pénteken: huszon-egynéhány fok, szélcsend. Szükség is volt a jó körülményekre, hiszen ezzel a viadallal világszerte elkezdődik a pontvadászat az olimpiai ranglistákon, így különösen fontos, hogy mindenki tudása legjavát nyújthassa.

Nagy érdeklődés övezte, miként szerepelnek frissen összerakott kajak négyeseink: jelenthetjük, a férfiak között nagyon is rendben vagyunk, a hölgyek teljesítménye viszont elmaradt a várakozásoktól. Az előfutamokban történt némi fennakadás, épp a fiatalabb férfiegységünk indulását akadályozta a négyes rajtgép technikai problémája, amely ezt követően több futamon át fennmaradt, így az itt érdekelve lévő hajókat a nullás pályára terelték át. A Mircse Zoltán, Hidvégi Zalán, Keller Gergő, Szabó Levente alkotta négyes így is továbbjutott, majd a középfutam harmadik helyén az A-döntőt is kiharcolta. Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor bebizonyította, pontosan annyira erős az egysége, amennyire erre számítani lehetett, szinte repült a hajójuk a vízen, az elő- és a középfutamban egyaránt magabiztosan diadalmaskodtak.

A hölgyeknél az erősebbnek vélt egységünk, Lucz Anna, Pupp Noémi, Pető Hanna és Gazsó Alida Dóra csalódásra nem jutott A-döntőbe, viszont a fiatalabb lányok, Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna ugyanebből a futamból kiharcolta a finálét.

Női kajak egyes 1000 méteren taroltunk, a szám tavalyi világbajnoka, Csikós Zsóka és a tavalyelőtti vb-győztes Kőhalmi Emese egyaránt megnyerte az előfutamát, amivel rögtön biztossá tette helyét az A-döntőben. C–2 500 méteren az olimpiai negyedik Kiss Ágnes és Nagy Bianka gyönyörű győzelmet ért el a középfutamban, ahogyan Fejes Dániel is C–1 1000 méteren.

Előbbi számban Takács Kincső és Horányi Dóra, utóbbiban Adolf Balázs B-döntős lett. C–1 200 méteren Hodován Dávid jutott B-döntőbe, Kurczina Máté kiesett. 

 

