Kurucz és Fodor hatalmas csatában ezüstérmes lett, Tótkát és Nádast kizárták

„Egészséges rivalizálás van köztünk, ami pozitív hatással van ránk, arra ösztönöz minket, hogy jobbak legyünk” – fogalmazott Nádas Bence pénteken, a férfi négyesek középfutamát követően.

Bitangerős egység állt össze, Nádas mellett Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor ült a magyar hajóban, amely ellen senkinek nem volt esélye a Maty-éren.

S hogy miért lenne rivalizálás közöttük? Mert a másik olimpiai számban, K–2 500 méteren egymás ellen küzdenek azért, hogy kiharcolják az Európa-bajnokságon való indulás jogát.

Nádas és Kurucz tavaly együtt nyert világbajnoki címet Milánóban, ezután az a döntés született, hogy Nádas újra összeül a tavalyi évet kihagyó társával, Tótka Sándorral, akivel olimpiai ezüstérmet szerzett Párizsban, s nem mellesleg ők tartják a szám világcsúcsát is, még 2017-ben, a plovdivi Európa-bajnokságot nyerték meg 1:26.5 perccel. Kurucz Fodor mellett találta meg a számításait, és néhány héttel ezelőtt, a hazai válogatón legyőzte Tótkáékat.

Mindkét egység kiválóan teljesített a szombati előfutamban, s vasárnap azzal is szembesülhettünk, hogy ritkán látott erősségű mezőnyben versenyeznek Szegeden – a második középfutamból Kuruczék remek idővel, 1:27.12 perccel jutottak tovább a fináléba a második helyen, merthogy az olimpiai bajnok Jacob Schopf, Max Lemke alkotta német egység 1:26.69-et ment, mindössze két tizedmásodperccel lemaradva Nádasék világcsúcsától.

A harmadik középfutamból Tótkáék is a második pozícióban jutottak tovább – gondoltuk. Aztán jött a hideg zuhany, amely a teljes magyar szekciót megrázta: a futamot követő mérlegelés előtt – a szokásokhoz hűen – a GPS-jeladót levetették a hajóról, amely így könnyebbé vált a megengedettnél, Nádas Bencét és Tótka Sándort emiatt kizárták a versenyből. Elméletileg a nemzetközi szövetség a szabályok szerint járt el, ezt megteheti, a következetesség viszont hiányzik, mert hasonlóra az elmúlt években eddig nemigen volt példa.

Nem volt mit tenni, Kurucz Leventéért és Fodor Bencéért szoríthattunk a fináléban. A magyarok kapták el legjobban a rajtot, de mit sem számított, rögtön összeért a német, a portugál, az ausztrál és a magyar négyes, amely együtt haladt. Schopf és Lemke rákapcsolt, jó háromnegyed hajóra ellépett a többiektől, Fodorék visszacsúsztak a negyedik helyre, 100 méterrel a vége előtt azért kellett aggódni, vajon meglesz-e a dobogó, de aztán mintha motort tettek volna hajójukra, hatalmas tempóval haladtak előre, a célba érkezéskor Kurucz Levente egy puszit küldött Lemkééknek, ám az öröme korai volt, célfotó döntött, négy századmásodperccel a németek javára, 1:27.12 perccel győztek. Fodorék sem lehetnek csalódottak, rendkívül értékes második helyezést értek el, joggal lengették az öklüket és mosolyogtak a magyar közönség előtt.

„A puszi nem a németeknek, hanem a magyar közönségnek szólt, hatalmas élmény volt előttük versenyezni! – javított ki minket Kurucz Levente a helyszínen. – Belülről egyáltalán nem éreztük, hogy lecsúszhatunk a dobogóról, biztos voltam abban, hogy meglesz az érem. Boldogok vagyunk, hogy biztosítottuk az Eb-indulásunkat, ez még nagyobb löketet ad a további felkészülésünkhöz.”

Fodor Bence sajnálatát fejezte ki azt illetően, hogy így dőlt el a válogatottság sorsa: „Nem így terveztük, azt reméltük, hogy ha mi indulhatunk az Eb-n, azt mindenképpen szoros küzdelemben, nagy csatában harcoljuk ki. A döntőben szerettünk volna minél jobb eredményt elérni ellenük.”

A szám háromszoros Európa-bajnoka, Varga Ádám a csalódást keltő ezer egyes szereplését követően a K–1 500 méter fináléjában bizonyíthatott. Közepesen rajtolt, az élbollyal együtt tudott haladni – jól ment elöl az ausztrál Jean van der Westhuyzen, a szám ötszörös világbajnoka, a cseh Josef Dostál is begyújtotta a rakétákat, Varga hasonlóan tett, a cseh klasszist meg tudta előzni, az ausztrált már nem érte utol, tehát ezüstérem lett a vége.

Világbajnok női kenu négyesünk, Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia nem bírt az Ázsia-bajnokságon megedződött kínai egységgel, a második helyen ért célba, a Győre Panna, Paragi Petra, Takács Kincső és Horányi Dóra alkotta kvartett negyedik lett.

A női K–1 200 méter tavalyi és tavalyelőtti Eb-győztese, Lucz Anna szerepelt a szám A-döntőjében, a spanyol Sara Ouzandéval nem tudta tartani a lépést, viszont jól pozicionálta magát mögötte a második helyen, a végére kicsit elfogyott, ami miatt a kínai Jü Si-meng megelőzte, a bronzérem viszont az övé lett.

A C–2 500 méter döntőjében Fejes Dániel és Hajdu Jonatán a hetedik helyen ért célba, ezzel a válogatottságért zajló csatában egyenlített a tavaly vb- és Eb-bronzérmes Kollár Kristóffal és Juhász Istvánnal szemben, utóbbiak nyerték meg a hazai válogatót, viszont most itt, Szegeden nem sikerült A-döntőbe jutniuk, a B-döntőben viszont elsőként értek célba. C–1 200 méteren Kiss Ágnes a hetedik helyen végzett.

Kajak-kenu válogatottunk eddig összesen két aranyérmet, hat ezüstöt és négy bronzérmet szerzett a szegedi vk-n, amely délután az 5000-es egyesek viadalával zárul.

VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED

Vasárnap

Kajak

Férfiak

K–1 500 m: 1. Jean Van der Westhuyzen (ausztrál) 1:35.81 perc, 2. Varga Ádám 1:36.90, 3. Josef Dostál 1:37.11

K–2 500 m: 1. Schopf, Lemke (németek) 1:27.12, 2. Kurucz Levente, Fodor Bence 1:27.16, 3. Ribeiro, Baptista (portugálok) 1:27.54

Nők

K–1 200 m: 1. Sara Ouzande (spanyol) 39.01 másodperc, Jü Si-meng (kínai) 39.41, 3. Lucz Anna 39.43, …14. Kiskó Réka 41.23

K–2 500 m: 1. Paszek, Jagsch (németek) 1:36.92, 2. Putto, Kakol (lengyel) 1:38.69, 3. O. Garcia, Z. Garcia (spanyolok) 1:39.01, …10. Ujfalvi Laura, Csikós Zsóka 1:42.15

Kenu

Férfiak

C–2 500 m: 1. Petrov, Stil (oroszok) 1:35.90, 2. Casadei, Tacchini (olaszok) 1:36.32, 3. Assuncao, Nascimento (brazilok) 1:37.16, 7. Fejes Dániel, Hajdu Jonatán 1:38.94, …10. Kollár Kristóf, Juhász István 1:38.07

Nők

C–1 200 m: 1. Ljudmila Luzan (ukrán) 43.23, 2. Duboys Cirilo 44.19, Irina Fedorev (ukrán) 44.35, 7. Kiss Ágnes 45.17, …11. Nagy Bianka 45.35

C–4 500 m: 1. Kína I. (Li Su-csi, Jang Li, Szun Men-gyi, Ma Jan-an) 1:44.65, 2. Magyarország I. (Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia) 1:46.17, 3. Kína II. (Teng An-suo, Csiang Hszina, Suaj Csang-ven, Lin Ven-csün) 1:48.00, …5. Magyarország II. (Győre Panna, Paragi Petra, Takács Kincső, Horányi Dóra) 1:54.72