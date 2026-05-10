Csorba győzött, Adolf és Kőhalmi ezüstérmes ötezer egyesben

Az 5000 méter egyesben tavaly itt Szegeden győztes, majd Európa-bajnoki címet szerző Csorba Zsófia ezúttal is irányított legerősebb számában, rögtön az élre állt tulajdonképpen csak a táv harmadánál tudták megszorongatni, akkor a német Maike Jakob érkezett meg a nyakára, hamarosan azonban ő is leszakadt, Csorba végül 19 másodperccel előzte meg a második helyen célba érő másik németet, Carlotta Löskét, így az 500 egyesben szerzett bronzérmét követően 5000 méteren elért aranyéremmel is büszkélkedhet Szegeden. Győre Panna a tizenkettedik helyen ért célba.

Az ötezer méteren világ- és Európa-bajnok Adolf Balázs rendkívül jól versenyzett, a maratoni rövid körön világ- és Európa-bajnok spanyol Jaime Duro ellen most nem talált ellenszert, a második helyen ért célba, Gyáni Milán 24. lett.

A K–1 5000 méteren háromszoros világbajnok Kőhalmi Emesének csak a svéd klasszis, az ugyancsak vb-győztes Melina Andersson bizonyult túl nagy falatnak, ezüstérmet szerzett, így az ezer egyest követően a második ezüstjét ünnepelhette a Maty-éren. Rendessy Eszter a hatodik helyen zárt.

A férfiak között Varga Ádámnak ezúttal nem jött össze az érem, a nyolcadik helyen végzett, Kaed Ádám Said helyezetlenül zárt.

A szegedi világkupaverseny ezzel véget ért, a magyar válogatott három arany-, nyolc ezüst- és négy bronzérmet szerzett, ezzel az éremtáblázat második helyen zárt Kína mögött (4 arany, 4 ezüst, 2 bronz).

KAJAK-KENU

VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED

Kajak

Férfiak

K–1 5000 m: 1. Fernando Pimenta (portugál) 21:55.97, 2. Mads Pedersen (dán) 21:57.45, 3. Hamish Lovemore (dél-afrikai) 22:12.01, …8. Varga Ádám 23:01.77

Nők

K–1 5000 m: 1. Melina Andersson (svéd) 24:46.25, 2. Kőhalmi Emese 24:52.99, 3. Estefania Fernandez (spanyol) 24.53.59, …6. Rendessy Eszter 25:16.24

Kenu

Férfiak

C–1 5000 m: 1. Jaime Duro (spanyol) 24:53.31, 2. Adolf Balázs 25:26.34, 3. Robin Hirsch (cseh) 25:46.14, …24. Gyányi Milán +1 kör lemaradás

Nők

C–1 5000 m: 1. Csorba Zsófia 28:19.71, 2. Carlotta Löske (német) 28:38.76, 3. Maria Mailliard (chilei) 28:42.79, …12. Győre Panna 31:40.74