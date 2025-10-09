Nemzeti Sportrádió

Edzőt váltott Adolf Balázs világbajnok kenus

Vágólapra másolva!
2025.10.09. 17:41
null
Adolf Balázs (Fotó: kajakkenusport.hu)
Címkék
Kenu kajak-kenu Adolf Balázs
Pétervári Pál helyett Dóri Bencével készül Adolf Balázs négyszeres világbajnok kenus.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az FTC kenusa a párizsi olimpia után kezdett el azon gondolkozni, hogy „merre tovább”, mert úgy érezte, a jelenlegi szintről már nem tud tovább lépni, emellett az edzései is „egy kicsit össze-vissza voltak”.

„Fontosnak éreztem, hogy egy olyan ember legyen mellettem, aki mindent kontrollálni képes, rám írja az edzéseket és én vagyok a középpontban” – jelentette ki Adolf Balázs.

„Olyan edzőt szerettem volna, akinek én vagyok az első és az én igényeim szerint írja az edzéseket, illetve fiatal és ambiciózus. Bencével egyébként is jóban vagyunk, többször láttam, hogy milyen edzéseket tartott a kicsiknek és nagyon tetszett, amit képvisel. Nyilván ez nem egyszerű feladat neki sem, biztos, hogy kell még tanulnia, de az eddigi tapasztalataim alapján jól tudunk együtt dolgozni” – vélekedett az FTC 26 éves sportolója, akinek Pétervári Pál volt a nevelőedzője.

 

Kenu kajak-kenu Adolf Balázs
Legfrissebb hírek

Derűsebb és magabiztosabb – interjú Csikós Zsókával

Képes Sport
2025.10.06. 17:27

A hónap utánpótlásedzője: szeptember jelöltjei

Utánpótlássport
2025.10.04. 09:08

Sydney 2000: mindennap az olimpia megnyerésével ébred Pulai Imre

Egyéb egyéni
2025.10.01. 15:10

Burgenlandban él, a futballválogatottnak szurkol Pfeffer Anna

Képes Sport
2025.10.01. 10:28

Kajak-kenu: száznál is több érem, megannyi örök emlék

Utánpótlássport
2025.09.25. 10:03

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 18. rész: Kovács Katalin, Janics Natasa

Egyéb egyéni
2025.09.24. 17:19

Kajak-kenu: teher nélkül remekeltek a magyarok az ORV-n

Utánpótlássport
2025.09.23. 18:27

Kajak-kenu: 38 érem a magyaroktól a racicei ORV-n

Utánpótlássport
2025.09.21. 18:07
Ezek is érdekelhetik