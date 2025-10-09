Edzőt váltott Adolf Balázs világbajnok kenus

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az FTC kenusa a párizsi olimpia után kezdett el azon gondolkozni, hogy „merre tovább”, mert úgy érezte, a jelenlegi szintről már nem tud tovább lépni, emellett az edzései is „egy kicsit össze-vissza voltak”.

„Fontosnak éreztem, hogy egy olyan ember legyen mellettem, aki mindent kontrollálni képes, rám írja az edzéseket és én vagyok a középpontban” – jelentette ki Adolf Balázs.

„Olyan edzőt szerettem volna, akinek én vagyok az első és az én igényeim szerint írja az edzéseket, illetve fiatal és ambiciózus. Bencével egyébként is jóban vagyunk, többször láttam, hogy milyen edzéseket tartott a kicsiknek és nagyon tetszett, amit képvisel. Nyilván ez nem egyszerű feladat neki sem, biztos, hogy kell még tanulnia, de az eddigi tapasztalataim alapján jól tudunk együtt dolgozni” – vélekedett az FTC 26 éves sportolója, akinek Pétervári Pál volt a nevelőedzője.