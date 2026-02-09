Hivatalos: a világranglistán kell kvótára vadászni a kajak-kenusoknak

Az olimpiai ranglista áll az ICF által bejelentett új kvalifikációs rendszer középpontjában, hiszen a gyorsasági szakágban megszerezhető maximum 236 kvótából 162-t innen lehet elcsípni, nemenként egyenlő arányban.

De mégis hogyan?

A sportolók a következő két évben két világbajnokságon és két kontinensvetélkedőn, valamint hat világkupaversenyen vesznek részt, ezeken lehet pontokat gyűjteni, különböző szorzók szerint, az országoknak. Minden olimpiai versenyszámban külön pontgyűjtés zajlik, tehát összesen tíz ranglista jön létre.

K–4 500, K–2 500 és C–2 500 méteren, tehát csapathajóban, kizárólag az adott olimpiai számban gyűjthetők pontok, egyesben viszont a nem olimpiai számok is számolandók, igaz, versenyenként csak a legjobb eredményt írják jóvá. A tíz érintett versenyből csak a nyolc legjobbat számolják, s még egy kritérium: a kvalifikációs időszakban legalább két kontinensen versenyezni kell – egy ország nemenként maximum öt kajakos és három kenus kvótát szerezhet.

Ranglistáról kajak négyesben négy kontinensről tizenegy ország (négy-négy kvótahellyel), kajak kettesben négy ország (két-két kvótahellyel, a K–4-indulók már nem jogosultak), kajak egyesben hat ország (egy-egy kvótahellyel, legfeljebb öt, K–4-ben már kvalifikált ország), kenu kettesben nyolc ország (két-két kvótahellyel), kenu egyesben öt ország (egy-egy kvótahellyel) kvalifikálhat a játékokra.

További 72 kvótát egyesben és kettesben lehet megszerezni a 2028 első felében esedékes kontinentális pótkvalifikációs viadalokon.

Szlalomban három részből áll a kvalifikációs rendszer, ranglistáról 38, a kontinentális kvalifikációs versenyeken 30, míg a világkvalifikációs viadalon 12 kvótát lehet megszerezni.