Saját kaliforniai hajópark segíti a magyar kajakosok és kenusok olimpiai felkészülését

„Los Angeles teljesen más éghajlati környezetet és időzónát jelent. Az ehhez való alkalmazkodás mindenkire másképp hat, ezért mihamarabb szeretnénk feltérképezni, hogy a versenyzőknél mennyi időt vehet igénybe a teljes akklimatizáció. A tavalyi bejárásunk során a Chula Vista-i edzőtábort találtuk a legalkalmasabbnak erre a célra, amely egyébként csak kétórányi autóútra van az olimpiai pályától” – világította meg a hátteret Hadvina Gergely, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szakmai igazgatója.

A nagy távolság, a bonyolult utaztatás, illetve a hajók sértetlen állapotának megőrzése miatt a hajók leszállítása jelentős szervezést és összpontosítást igényelt, ennek végeztével a hivatalos átadás-átvételre január 21-én került sor. Az edzőközpontban elhelyezett konténerben 24 kajak egyes, 16 kenu egyes, illetve 4-4 kajak- és kenupáros hajó pihen.

A Foltán László szövetségi kapitány vezette kenuválogatott február 4-én utazik a tengerentúlra három és fél hetes intenzív felkészülésre, a versenyzők már ezekkel a hajókkal dolgoznak majd.

Az új hajókat és szállításukat a Kajak.hu biztosította, a beruházás a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatásából valósult meg – olvasható a kajakkenusport.hu csütörtöki hírében.