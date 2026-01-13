Nemzeti Sportrádió

Csikós Zsóka: Kezdek megbarátkozni a rivaldafénnyel

Vágólapra másolva!
2026.01.13. 13:52
null
Csikós Zsóka 2026-ban sem adná alább (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Nemzeti Sport Gála kajak-kenu Év sportolója Operaház Csikós Zsóka
Márton Luanát választották meg a magyar sportújságírók a 2025-ös év legjobb női sportolójának. Az elismerést a 68. Nemzeti Sport Gálán nyújtották át hétfőn a budapesti Operaházban. A tavaly két világbajnoki címet szerző Luana ikertestvérét, az olimpiai bajnok Vivianát és Csikós Zsókát előzte meg a szavazáson.

 A DÍJAZOTTAK NÉVSORA 
AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA: Kós Hubert (úszó)
AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA: Márton Luana (tekvandós)
AZ ÉV CSAPATA AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KÖZÖTT: férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)
AZ ÉV CSAPATA A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KÖZÖTT: az FTC-Telekom férfi vízilabdacsapata
AZ ÉV EDZŐJE: Nyéki Balázs (a Ferencváros férfi vízilabdacsapatának edzője)
AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA: Kiss Péter Pál (parakajakos)
AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA: Ekler Luca (paraatléta)
AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA: a szervátültetett asztalitenisz vegyes páros (Bácsi Bernát, Jakucs Edina)
Az ÉV SPORTPILLANATA: Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben
ÉLETMŰDÍJ: Regőczy Krisztina, Sallay András (jégtánc)

Kapcsolódó tartalom

A nőknél Márton Luana, a férfiaknál Kós Hubert lett az év sportolója a Nemzeti Sport Gálán

Az MSÚSZ életműdíját az Operaházban Regőczy Krisztina és Sallay András világbajnok jégtáncospár vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől.

Nyéki Balázs: A csapat miatt jobban aggódtam

Az FTC-vel Bajnokok Ligáját (is) nyerő szakembert választották meg az év edzőjének a Nemzeti Sport Gálán.

 

Nemzeti Sport Gála kajak-kenu Év sportolója Operaház Csikós Zsóka
Legfrissebb hírek

A jövő lehetséges sztárjaival találkozott Budapesten a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke

Egyéb egyéni
20 perce

„Szia, Sportgála!” – a hős kisfiú is jelen volt az év legjobbjainak díjazásán

Egyéb egyéni
32 perce

Szatmári András: Felforgatott csapattal nyertünk

Egyéb egyéni
2 órája

Jean-Marie Pfaff: Édesapámnak megígértem, egyszer büszke lesz rám!

Minden más foci
4 órája

Vámos Márton: Minden évben nyerni szeretnénk

Vízilabda
4 órája

Rabah Madzser: Talán magyar eredetű a családom

Minden más foci
5 órája

Márton Luana: Mindig az arany a cél

Egyéb egyéni
6 órája

Nyéki Balázs: A csapat miatt jobban aggódtam

Vízilabda
8 órája
Ezek is érdekelhetik