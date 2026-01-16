Gazsó Alida Dóra: Minimális elvárás magammal szemben, hogy a vb-n két olimpiai számban induljak

„A tavalyi sérülésem, illetve a műtét tulajdonképpen az egész évemre rányomta a bélyegét. Feri (Csipes, Gazsó korábbi edzője – a szerk.) időközben jelezte, hogy fáradtnak érzi magát, ezért szeretne hosszabb pihenőre menni – kezdte a Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapjának adott interjúját Gazsó Alida Dóra. – Sokakkal beszéltem arról, hogy kinél kellene folytatnom, végül Hüvös Viktor és Molnár Péter csoportjához álltam be. Ez még a nyáron történt és az volt a cél, hogy felhozzanak valamilyen szintre a 200 egyes válogatójára. Külön edzéseket tartottak nekem, aminek hatására rövid idő alatt olyan 80 százalékos állapotba kerültem. A vb után, az őszi felkészülést is már velük kezdtem el. Nagyon tetszik az a munka, amit csinálunk, elképesztően profi légkör uralkodik a csapatban.”

Ezután arról beszélt, hogy a mostani edzések leginkább minőségben térnek el a korábbiaktól, amikor Csipes Ferenccel inkább a mennyiségre helyezték a hangsúlyt: „Inkább a minőségre tesszük a hangsúlyt, Ferinél a mennyiség volt nagyobb szerepben. Ki kell emelnem, hogy az is nagyon jót tett nekem, az ő módszereinek köszönhetően sokat erősödtem fejben és ma már sokkal jobban bírom a hosszabb résztávokat is. Viktoréknál a technika csiszolása kap nagyobb figyelmet és szerintem e téren rengeteget fejlődtem az elmúlt hónapokban. Más jellegűek a kondiedzések is, inkább a funkcionális erőfejlesztések vannak most előtérben.”

Gazsó elmondta azt is, hogy a lába szerencsére már jól van, s jelenleg már 95 százalékos állapotban érzi magát, de azon dolgozik, hogy minél előbb elérje a százszázalékos formát. Visszatekintve 2025-re úgy fogalmazott, hogy ha változtathatna valamin, akkor talán kevesebbet stresszelne: „Amikor ez a sérülés kijött az nagyon rosszul esett, így utólag azonban talán el kellett volna engednem. Viszont most azt érzem, hogy emiatt is sokkal motiváltabb vagyok, egy harapósabb Dorka készül az idei szezonra. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan mély helyzetből, mint a tavalyi, vissza tudtam jönni és még így is kijutottam a világbajnokságra. Az elmúlt év megmutatta, hogy milyen elszánt és erős tudok lenni. Ha egy 80 százalékos Gazsó Dorka erre képes volt, akkor egy százszázalékos...”

Az idei terveiről azt mondta: „Az ötszáz egyes az egyik kedvencem, az igazán az én számom, ott minden csak rajtam múlik. Meglátjuk egy év után, hogy megy majd a válogatón, de ha az igazi Dorka versenyez ott, akkor nem lesz baj. Emellett én most inkább a páros felé hajlok. Látom, hogy a nemzetközi mezőnyben is ott kell leginkább fejlődnünk, de hiszem azt, hogy ha egy jó párosunk van, akkor nem lehet gond az egy-három. Persze meglátjuk mit hoz a jövő, a minimális elvárás magammal szemben, hogy a világbajnokságon két olimpiai számban induljak.”