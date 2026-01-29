Seprenyi Sára lett az Európai Kajak-kenu Szövetség szlalom bizottságának elnöke

A hazai szövetség (MKKSZ) honlapjának csütörtöki híre szerint az MKKSZ szakági fejlesztési koordinátorának új megbízatása 2028-ig tart, de közben Magyarországon is tovább dolgozik a szlalom kajak-kenu népszerűsítésén. Az MKKSZ komoly sportdiplomáciai sikernek nevezte Seprenyi kinevezését, kiemelve, hogy így az európai szövetség immár három szakági bizottságának – para kajak-kenuban Weisz Róbert, a SUP szakágban pedig Horváth Noémi – van magyar vezetője.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkerestek ezzel a lehetőséggel, ami persze óriási felelősség is. A legfőbb célom, hogy segítsem azokat az országokat, amelyek ebben a szakágban még lemaradásban vannak a nagyobb szlalomos nemzetekhez képest. Az olimpiai kvalifikációs rendszert illetően sok olyan döntés született korábban, ami nem feltétlenül kedvez az eredményességben, versenyzői bázisban és infrastruktúrában szerényebb lehetőségekkel bíró országoknak. Abban bízom, hogy a jövőben lesz ráhatásom segíteni egy szemléletváltást ebben a tekintetben” – idézte az mkksz.hu Seprenyi Sárát, aki hozzátette: az általa vezetett bizottság elsődleges feladata most a jövő évi és a 2028-as versenynaptár kidolgozása a helyszínek kijelölésével együtt, és ezen már el is kezdtek dolgozni. Seprenyi 2024 végén lett a hazai szlalomszakág fejlesztési koordinátora, és azóta több egyesületben vannak már szlalomedzések, tavaly pedig az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF), illetve a korosztályos Európa-bajnokságon is voltak magyar indulók.