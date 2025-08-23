Kopasz Bálint immár háromszoros világbajnok a királyszámban!

Szombat délután, a versenyzéshez ideális időjárási körülmények között folytatódott az Idroscalón a kajak-kenu világbajnokság döntős programja.

A királyszám olimpiai aranyérmese, kétszeres világ- és kétszeres Európa-bajnoka, Kopasz Bálint rendkívül taktikus versenyzéssel nyerte meg a K–1 1000 méter elő- és középfutamát. Utóbbi sikerét követően azt nyilatkozta, az első és a hatodik hely közé várja magát a szombati fináléban. A harmadik helyen kezdett klasszisunk, a háromszoros világbajnok portugál Fernando Pimenta haladt tetemes előnnyel az élen, őt követte az ausztrál Thomas Green és Kopasz. Az ausztrál megelőzte Pimentát, Kopasz is, majd kapaszkodott az ausztrálra, de nagyon lassan csökkent a különbség. A lényeg viszont az, hogy csökkent! A kemény hajrának meglett az eredménye: Kopasz Bálint 10 méterrel a vége előtt hajszállal, de lehagyta Greent és aranyérmet szerzett!

Ezzel Kopasz Bálint lett a királyszám első magyar háromszoros világbajnoka, s a szám sportágtörténeti örökranglistáján felkapaszkodott a negyedik helyre, a német Rüdiger Helm (5 arany, 1-1 ezüst- és bronzérem), a norvég Knut Holmann (4-2-2) és a portugál Pimenta (3-2-3) mögé.

A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel alkotta kenu négyesünk, előfutamgyőztesként kvalifikált a döntőbe az egykori magyar sikerszámban (1993 és 1998 között az összes vb-n sportolóink nyakába került az aranyérem). Legutóbb 2007-ben állhattunk dobogóra, utána 11 évig, egészen 2018-ig nem szerepelt ez a versenyszám a világbajnoki programban. Jól kezdtek a srácok, az élre álltak, hajóorrnyi előnyt kialakítva a második oroszokkal szemben. Nem csökkent a különbség, sőt, nőtt! Nyugodtak lehettünk a hajrában, magabiztos előnnyel Magyarország diadalmaskodott C–4 500 méteren!

Hajdu Jonatán: Nagyon jó érzés! A verseny előtti hetekben beszélgettük egymás között, hogy ez mindannyiunknak nagy eredmény lehet, hiszen a felkészülés során látszódott, hogy sok van ebben az egységben. Boldogok vagyunk, hogy sikerült megcsinálni! Fejes Dániel: Tegnap, az ötszáz egyes után, amikor leszálltam a vízről, boldog voltam, aztán a szálláson már kicsit csalódott, hogy nem lett meg az érem. Próbáltam ezt elfelejteni és azon voltam, hogy csináljuk meg, legyen meg az első felnőtt vb-cím! Juhász István: Kellett ehhez a pályához a délelőtti ötszázas páros középfutam, kicsit »ki kellett égetni a rendszert«. Úgy álltunk oda, hogy ezt most szeretnénk megnyerni és így, hogy végig elöl voltunk, nem is fájt annyira a vége. Kollár Kristóf: A levezetésnél mondtam a többieknek, hogy ez a hétvége rosszul már nem fejeződhet be! Holnap még lesz a páros döntőnk, remélhetőleg felhőtlen evezéssel jó eredményt tudunk ott is elérni!

A Racicében háromszoros Európa-bajnok Csikós Zsóka pénteken a vb-n is bebizonyította, hogy esetében nem egyszeri fellángolásról van szó: K–1 1000 méteren világbajnoki címet szerzett, miután futamgyőztesként kvalifikált az olimpiai szám, az 500 méter fináléjába. A Szolnoki KKK sportolója közepesen kapta el a rajtot, az ausztrál Natalia Drobot és a lengyel Anna Pulawska rögtön az élre állt. Csikós rákapcsolt, egyre csak kapaszkodott az ötödik helyről – Pulawskát nem lehetett megfogni, a második helyért robogott, de végül Drobotot sem tudta beérni. A dobogó viszont összejött: Csikós Zsóka világbajnoki bronzérmes lett ötszáz méteren.

„Nagyon elégedett vagyok! Amikor beértem, és jöttem fel a lépcsőn, akkor a szövetség elnöke, Schmidt Gábor mondta, hogy harmadik lettem. Akkor kicsit szomorú voltam, mert azt hittem, másodikként értem célba, de a bronzéremnek is nagyon örülök. Olimpiai számban dobogóztam, ez fantasztikus” – mondta Csikós, aki vasárnap még 5000 méteren is harcba száll a világbajnokságon.

Adolf Balázs mindent kiadott magából az olimpiai programban is szereplő C–1 1000 méter középdöntőjében, amelyben hatalmas hajrával nyert, az ötödik helyről felkapaszkodva. Az FTC kiválósága pályafutása során eddig egyszer állhatott dobogón ezer egyesben, 2021-ben, Koppenhágában. Adolf Balázs nem kezdett jól, 500 méternél a kilencedik helyen haladt. Egészen elképesztő volt, amit a táv második felében csinált a magyar versenyző: hihetetlen hajrát mutatott be, sorra előzte meg a vetélytársait, aminek az lett az eredménye, hogy a harmadik helyen haladt át a célvonalon!

„Kívülről nézve viccesnek tűnik, de szerintem én mentem egyenletes pályát a többiek meg kamikaze-fokozatra kapcsoltak, aztán »elhaltak« a végére. Próbáltam magamra figyelni, egyenletes pályára törekedni, és szerintem ez összejött, ennek köszönhető ez az érem. A helyén kell kezelni, az olimpia után vagyunk, itt nem feltétlenül van mindenki csúcsformában. De nagyon jó érzés, tud erőt és pluszmotivációt adni a következő évekre. De abban is biztos vagyok, hogy nagy pihenésre lesz szükségem a következő hónapban” – fogalmazott Adolf Balázs.

Az egyesben Európa-bajnoki bronzérmes, épp szombaton a 22. születésnapját betöltő kenus, Opavszky Réka 500 méteren jutott be középfutamgyőztesként fináléba – abban a számban, amelyiken a világbajnokságok történetében eddig még nem született magyar érem, amióta szerepel a programban (2018). Opavszky a negyedik-ötödik hely környékén haladt szinte végig, az élen elhúzott az ukrán Ljudmila Luzan és a kanadai Katie Vincent, velük nem lehetett felvenni a versenyt. A legnagyobb harc a dobogó harmadik fokáért zajlott, az ezt érő helyezést a spanyol María Corbera csípte el, 7 tizedmásodperccel megelőzve a negyedik Opavszky Rékát.

A világbajnoki programban 2018 óta szerepel a női C–2 200 méter, s bizony mi, magyarok, eddig meglehetősen jól szerepeltünk ebben a számban, hiszen hatból háromszor dobogóra állhattak versenyzőink. Ebből két siker a most Kiss Ágnessel szereplő Nagy Bianka nevéhez köthető, aki 2021-ben és 2022-ben Bragato Giadával állt a dobogó harmadik fokára. Kiss és Nagy Milánóban már döntőzött egyszer, C–2 500 méteren a számukra csalódást jelentő ötödik helyen végeztek. Szombaton szépíteni szerettek volna. Nem kapták el jól a rajtot a magyar hölgyek, nem kezdtek jól, s noha a táv második felében szépen csipegették a helyezéseket, a dobogóhoz ez kevés volt, ezen a távon is az 5. pozícióban végeztek.

A paralimpiai bronzérmes Varga Katalin KL 2 200 méteren jutott döntőbe. A brit Charlote Henshaw elérhetetlennek bizonyult, viszont a Szegedi VSE sportolója nagyon szépen versenyzet, és a második helyen hozta be a hajóját, ezzel megismételve a tavaly elért eredményét.

Juhász István, Kollár Kristóf, Hajdu Jonatán és Fejes Dániel négyese is vb-aranyérmes lett (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, MILÁNÓ

SZOMBAT

KAJAK

Férfiak

K–1 1000

Világbajnok: KOPASZ BÁLINT (Magyarország, Győr, edző: Kopaszné Demeter Irén) 3:25.50 perc

2. Thomas Green (Ausztrália) 3:25.68

3. Fernando Pimenta (Portugália) 3:26.16

Nők

K–1 500

Világbajnok: Anna Pulawska (Lengyelország) 1:49.30

2. Natalia Drobot (Ausztrália) 1:49.73

3. Csikós Zsóka (Magyarország) 1:49.84

KENU

Férfiak

C–1 1000

Világbajnok: Martin Fuka (Csehország) 3:46.09

2. Sztefanosz Dimopulosz (Görögország) 3:47.92

3. Adolf Balázs (Magyarország) 3:49.40

C–4 500

Világbajnok: MAGYARORSZÁG (Kollár Kristóf – Atomerőmű SE, Juhász István – Atomerőmű SE, Hajdu Jonatán – DKSE, Fejes Dániel – MTK, e: Bedecs Ferenc) 1:30.38

2. Spanyolország (Daniel Grijalba, Martín Jacome Couto, Manuel Fontan, Adiran Sieiro) 1:31.15

3. Fehéroroszország (Ilja Verascsaka, Sztanyiszlav Szaveljeu, Uladziszlau Palesko, Danyila Verascsaka) 1:31.45

Nők

C–1 500

Világbajnok: Ljudmila Luzan (Ukrajna) 2:01.27

2. Katie Vincent (Kanada) 2:02.50

3. Maria Corbera (Spanyolország) 2:04.73

4. Opavszky Réka 2:05.43

C–2 200

Világbajnok: Ljudmila Luzan, Irina Fedorjev (Ukrajna) 41.87 másodperc

2. Julija Truskina, Inna Nedelkina (Fehéroroszország) 42.59

3. Audrey Harper, Andreea Ghizila (Egyesült Államok) 42.78

...

5. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 43.11

Para szakág

Nők

KL 2

Világbajnok: Charlotte Henshaw (Nagy-Britnnia) 48.07

2. Varga Katalin (Magyarország) 50.80

3. Anja Adler (Németország) 51.94

KORÁBBAN

Para szakág

Férfiak

KL 2 200

Világbajnok: KISS PÉTER PÁL (MAGYARORSZÁG, BHSE, edző: Gombos Dániel) 45.96

2. Luis Da Silva (Brazília) 46.93

3. Alekszandr Ilicsev (Oroszország) 49.63

...

6. Suba Róbert 52.50 másodperc