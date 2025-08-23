Nemzeti Sportrádió

Kiss Péter Pál megszerezte ötödik para-világbajnoki címét

• Milánó
2025.08.23. 10:14
kajak-kenu kajak-kenu vb Milánó
Kiss Péter Pál aranyérmet nyert KL 1 200 méteren, a para szakág küzdelmeiben a Milánóban zajló kajak-kenu világbajnokság szombati versenynapján. Kétszeres paralimpiai bajnokunk így ötödik alkalommal ünnepelhetett vb-címet.

Az utolsó középfutamokkal, valamint két para szakági döntővel folytatódott szombaton a program a milánói Idroscalón zajló kajak-kenu világbajnokságon.

KL 1 200 méteren két magyar sportolóért is szoríthattunk a döntőben, a kétszeres paralimpiai bajnok Kiss Péter Pálért, valamint a paralimpiai ezüstérmes Suba Róbertért. Az már a táv legelején kiderült, hogy Kiss és a brazil Luis De Silva között dőlhet el a világbajnoki cím sorsa, bő 50 méterrel a vége előtt azonban már nem volt kérdés, hogy a magyar fiú ér be elsőként a célba, közel egy hajó különbséggel verte meg De Silvát, ezzel megszerezve az ötödik para-világbajnoki címét! Suba Róbert hatodikként végzett. 

A gyorsasági középfutamokból C–1 200 méteren a szám világ- és Európa-bajnoki ezüstérmese, Takács Kincső a harmadik helyen jutott döntőbe. A hosszú sérülésé követően visszatérő, négyesben olimpiai ezüst-, kettesben bronzérmes, ezer egyesben világ- és Európa-bajnok Gazsó Alida Dóra a neki nagyon szokatlan K–1 200 méteren indult, a középfutmban ötödik lett, ez a B-döntőhöz volt elegendő. 

Rendkívül profin építette fel K–1 500 méteres középfutamát a szám háromszoros Európa-bajnoka, az ezer egyesben kétszeres olimpiai s egyszeres világbajnoki ezüstérmes Varga Ádám. Klasszisunk irányította a futmot, végül épp fél másodperces előnnyel az első helyen ért célba, megelőzve a háromszoros olimpiai, hétszeres világ- és hétszeres Európa-bajnok német Tom Liebscher-Luczot.

Para szakágban KL 2-ben Kiss Tibor az A-döntőbe, KL 3-ban Kiss Erik a B-döntőbe jutott. 

 

