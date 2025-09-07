Boros Adrián és Erdélyi Tamás vb-bronzérmes Győrben

Tizenöt hajó nagyjából együtt haladt a férfi K–2-esek (29.2 km) versenyében, a győri vb utolsó versenyszámában. A magyarok, a világbajnok Boros Adrián és a vb-ezüstérmes Erdélyi Tamás, valamint a szombaton egyesben bronzérmes Sellyei Csanád és Péli Zalán jól helyezkedett.

A nagy tumultus azonban fennakadást okozott a második kör futószakaszánál, Sellyeiék negyedikként tették le a hajójukat, összeakadtak az egyik spanyol egységgel, aminek következtében beleborultak a vízbe. A verseny ezen pontján szétszakadt ez élmezőny, elöl Boros Adriánék, a portugálok, José Ramalho és Fernando Pimenta, valamint a dánok, Mads Pedersen és Philip Knudsen haladt. A tőlük lemaradó bolyban maradtak Sellyei Csanádék, két körrel később már meglehetősen nagy, kétszáz méteres lemaradással.

A hetedik körre biztossá vált, nem érnek fel az üldözők, tehát az említett három között dőlt el az érmek sorrendje. Az utolsó futószakaszról a portugálok jöttek le elsőként, mellettük elfutottak Borosék, de megelőzni nem tudták őket. A dánok óriási hajrát indítottak, elmentek a mieink mellett, a portufálokat azonban ők sem tudták utolérni, Pimentáék a világbajnokok, Pedersenék a másodikok, Boros Adriánék bronzérmet szereztek.

Sellyei Csanád és Péli Zalán végül az ötödik helyen ért célba.

MARATONI KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, GYŐR

Kajak

Férfi K–2 (29.2 km). Világbajnok:

KORÁBBAN

Kajak

Női K–2 (25.5 km). Vb: Tania Fernández, Tania Álvarez (Spanyolország) 1:51:26.22 óra, 2. Szerafin Zsófia, Kiszli Vanda (Magyarország) 1:51:27.11, 3. Sinkó Panna, Csépe Panna (Magyarország) 1:51:28.89

Kenu

Férfi C–2 (21.8 km). Vb: Ricardo Coelho, Rui Lacerda (Portugália) 1:35:45.63, 2. Jaime Duro, Manuel Garrido (Spanyolország) 1:36:34.96, 3. Mateusz Zuchora, Mateusz Borgiel (Lengyelország) 1:37:32.65