Ifj. Foltán László: Az ICF sportágellenes döntést hozott

2025.11.08. 11:40
Fotó: MKKSZ
A kenuválogatott szövetségi kapitányával, Foltán Lászlóval beszélgettünk a hazai szövetség (MKKSZ) által nemrégiben elfogadott felkészülési programról, a jövő évi válogatási elvekről, illetve a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség (ICF) által nemrégiben megváltoztatott olimpiai kvalifikációs rendszerről.

A szezonban a racicei gyorsasági Európa-bajnokságon két ezüst- és három bronzérmet, míg a milánói világbajnokságon két arany- és három bronzérmet szerzett a kenuválogatott. Elégedett?     
Férfi kenuban egy lépcsőfokot átugrottunk, előrébb kerültünk, mint azt az év legelején gondoltam. Innentől az a felelősségünk, hogy tovább erősödjünk és megtartsuk az eredményességünket, ha ezt elérjük, az szerintem sikernek számít. Női kenuban van bennem némi hiányérzet, a kettesben több volt. Persze minden változás fáj, de kirajzolódott, hogy itt erre van szükség. Ez nem az jelenti, hogy Kiss Ágnesnek és Nagy Biankának szét kell térdelnie, viszont a felkészülésben és a hozzáállásban változtatnunk, változtatniuk kell – felelte ifjabb Foltán László, a kenuválogatott szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportnak.

Mostantól augusztus közepéig nyolc edzőtáborban vesznek részt a válogatottak, a meleg vizes táborok központi helyszíne a törökországi Belek, november nyolcadikától, tehát szombattól már ott készülnek.     
Hétfőn és kedden fizikai felmérőt tartottunk, a visszamérés január végén lesz. Fontos, hogy időről időre a legjobbak egymás mellett dolgozzanak, szóval a központi táborok kiemelt szerepet kapnak. Most két hetet töltünk Belekben, hangsúlyos a vízi munka, emellett a kondicionális edzésekre is nagy figyelmet fordítunk. Ha hazaértünk, mindenki visszamegy a klubjába, karácsony előtt sífutó-edzőtábort szervezünk, januárban mindenki otthon készül, majd februárban utazunk az Egyesült Államokba, négy hetet töltünk Chula Vistában, ugyanott, ahol a 2028-as olimpia akklimatizációs táborát is tartjuk. A hazaérkezésünket követően két hetet töltünk itthon, majd ismét Belekbe utazunk.

Mit lehet tudni a jövő évi válogatási elvekről?     
Az Eb-csapat már a hazai válogatót és a szegedi világkupaversenyt követően összeállhat, ám ez még képlékeny, sok összetevős, rengeteg minden történhet, biztosan az adott helyzetben is számos döntést kell meghoznunk. Az új szabály az, hogy egy-egy európai és tengerentúli vk-viadalon minimum el kell indulni, az Eb előtt lesz a szegedi és a brandenburgi vk, előbbin biztos, hogy teljes csapatot indítunk, A- és B-vonallal, utóbbi még képlékeny, ha nagyon jól sikerül Szeged és kiderül, hogy rendkívül erős lesz a brandenburgi viadal, akkor elképzelhető, hogy utóbbin inkább a fiatalabb versenyzőink szerepelnek. Viszont ha közepesen sikerül Szeged és gyengébb mezőny szerepel Brandenburgban, akkor szinte biztos, hogy utóbbin is az első vonalunkat indítjuk. A montreali vk-t az Eb és a vébé között rendezik, ebben az esetben is megfontolt döntést kell hoznunk, hogy kik induljanak rajta.

Az ICF az idei tesztévhez képest változtatott az olimpiai kvalifikációs rendszerén, a versenyzők nem maguknak, hanem az országuknak szereznek világranglistapontokat. Az olimpiai páros és egyéni számok mellett a világbajnoki egyes számok is pontot hoznak, a rangsorolást hajónemenként végzik. A négyesek viszont kimaradtak a képletből.     
A tesztidőszakban bevezetett terv mindhárom hajónemet figyelembe vette, szerintem ez sokkal jobb lett volna, hiszen hosszú távon is segítette volna a szakág fejlődését. Egyáltalán nem támogatom az új rendszert, szerintem ezzel az intézkedéssel az ICF sportágellenes döntést hozott. A négyesek mellőzése az olimpiai kvalifikációban azt eredményezi, hogy ezek a versenyszámok háttérbe szorulnak, a versenyzők kevésbé vállalják be extra számként. Persze a presztízsértéke megmarad, de nem szabad elfelejteni, hogy a négyes remek menedzselési alternatívát jelent a fiatal feltörekvő sportolóknak. Több versenyző indulna a versenyeken, s ha többen vannak, a bázis is erősödik, ezzel együtt a szakág népszerűbbé válik. Az ICF 2009-ben lehúzta a négyeseket a programról, a következő években jelentősen visszaesett a versenyzői létszám, olyannyira, hogy amíg régen két-három előfutamot rendeztek négyesben, addig, mondjuk, öt évvel ezelőtt már csak három-négy induló szerepelt a viadalokon. Most már jobb a helyzet, lehozták ötszáz méterre, hibrid számmá változtatták. Az idén meglebegtették, hogy kvótaszerző szám lehet, ezzel még jobban megugrott a létszám, jó volt látni a népesebb mezőnyt.

Milyen hosszú távú hatása lehet ennek a döntésnek?     
Az olimpián a kenu nézettsége magasabb, mint a kajaké, szerintem az ICF-nek is érdeke lenne, hogy olyan versenyszámot favorizáljon, amely összességében pozitív hatással van a sportágra. Tíz-tizenöt-húszéves távlatban az ICF mostani döntése a kajak-kenu olimpiai szereplését is veszélybe sodorhatja.

 

Ezek is érdekelhetik