Csikós Zsóka K–1 1000 méteren, Csizmadia Kolos K–1 200 méteren világbajnok!

Milánó
2025.08.22. 15:09
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
kajak-kenu vb Milánó kajak-kenu
Csikós Zsóka (K–1 1000 m) és Csizmadia Kolos (K–1 200 m) sem talált legyőzőre, férfi kajak négyesünk (Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor) ezüstérmet szerzett, Fejes Dániel (C–1 200 m) a negyedik, Kiss Ágnes és Nagy Bianka (C–2 500 m), továbbá Hajdu Jonatán (C–1 200 m) az ötödik, női kajak négyesünk (Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese) a hetedik helyen zárt a Milánóban zajló kajak-kenu világbajnokság pénteki versenynapján.

Péntek délután elkezdődött az első döntős programcsomag a milánói Idroscalón, ahol mind a hét gyorsasági fináléban szoríthatunk magyar sportolóért. 

Elsőként a C–1 500 méter legjobbjai mérték össze a tudásukat egymással, Fejes Dániel az elő- és a középfutamban is diadalmaskodott, s a négyes pályáról próbálkozhatott megszerezni karrierje első világbajnoki érmét egyesben. Fejes nem kapta el jól a rajtot, féltávnál az ötödik helyen állt, szépen hajrázott, a brazil Gabriel Assunchaót megelőzte, a világbajnoki címvédői moldovai Serghei Tarnovschit viszont már nem tudta elkapni, így a negyedik helyen végzett.

A Racicében háromszoros Európa-bajnok Csikós Zsóka péntek délelőtt az 500 méter középfutamával hangolt – sikeresen – a délutáni 1000 méteres döntőre. A helyszínen elmondta, azt olvasta, hogy az új-zélandi Aimee Fisher világrekorddöntésre készül, emiatt is hatalmas csatára számít a fináléban. Nos, Fisher elveszett a fináléban, legalábbis Csikóshoz és az ausztrál Alyssa Buckhoz képest. Buck egészen 750 méterig uralta a pályát, Csikós azonban egyre jobban tapadt rá, s nem csak tapadt, meg is előzte! Ötven méterrel a vége előtt már nem volt kérdés: Csikós Zsóka világbajnok Milánóban!

CSIZMADIA Kolos
Csizmadia Kolosnak köszönhetően 28 év után ünnepelhetünk ismét világbajnoki címet K–1 200 méteren (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Fotó: Czeglédi Zsolt

K–1 200 méteren az ezen a távon olimpiai negyedik, vb-bronzérmes Csizmadia Kolosnak szurkolhattunk, aki kettősgyőzelemmel menetelt a döntőig. És ugyanolyan magabiztossággal versenyzett a finléban is! Fantasztikusan rajtolt, csak a grúz Badri Kavelasvili kapta el jobban nála, nála azonban gyorsabban evezett a magyar fiú, aki így csodálatos győzelmet ünnepelhetett az Idroscalón! A cím értékét nagyban növeli, hogy Magyarország legutóbb 1997-ben szerzett vb-címet ebben a számban, akkor Fehérvári Vince nyert aranyérmet.

FODOR Bence; BALOGH Gergely; OPAVSZKY Márk; TAMÁSI Zsombor
Férfi kajak négyesünk világbajnoki ezüstérmes! (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A szegedi világkupaversenyen aranyérmes, Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor alkotta kajak négyesünk az egyik legkiegyenlítettebb versenyszámban küzdött a lehető legjobb eredményért. A srácok eddig jól teljesítettek Milánóban, az előfutamban a második helyen zártak, a középfutamból elsőként kvalifikáltak a döntőbe. Ahogyan az várható volt, óriási harc alakult ki, a portugál és a magyar hajó el tudott szakadni a mezőnytől, több olyan pillanat is akadt, amikor Opavszky Márkékat hajszállal előrébb lehetett látni, végül 5 századmásodperccel a Portugália nyert, Magyarország tehát a második helyen végzett.

Európa-bajnok női négyesünkből „csak” Kőhalmi Emese mondhatja el magáról, hogy ünnepelt már világbajnoki címet, eredménytelenségre persze a többiek sem panaszkodhatnak, Fojt Sára és Pupp Noémi kétszeres olimpiai bronzérmes, valamint háromszoros Európa-bajnok, Ujfalvi Laura vb-második és ugyancsak Eb-győztes. A lányok a csütörtöki középfutamban rendkívül jó pályával, s győzelemmel hangoltak a pénteki döntőre, amely nem úgy alakult, ahogyan eltervezték, a hetedik helyen értek célba.

Olimpiai negyedik, idén háromszoros világkupagyőztes kenu kettesünk, Kiss Ágnes és Nagy Bianka a középfutamból a második helyen jutott az 500 méter döntőjébe, a fehéroroszok hajszállal megverték a lányokat, akik a nyolcas pályán indulhattak a fináléban. A kanadai, az ukrán és a spanyol egység meglógott a többiek elől, a magyar és a fehérorosz hajó is szépen zárkózott, mindhiába, Kiss Ágnesék a dobogóra nem értek fel, ötödikként haladtak át a célon.

Noha négy világbajnoki ezüstéremmel is büszkélkedhet, egyiket sem egyesben szerezte Hajdu Jonatán, aki az Idroscalón C–1 200 méteren bejutott a döntőbe. Jól rajtolt, ám a szűk élmezőnnyel nem tudta tartani a lépést, hat tizedmásodperces lemaradással az ötödik helyen végzett a világbajnokságon.

KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, MILÁNÓ
Kajak
Férfiak
K–1 200. Világbajnok: CSIZMADIA KOLOS (MAGYARORSZÁG, Szegedi VSE, edző: Hüvös Viktor, Pál Zoltán) 34.29 másodperc, 2. Andrea Di Liberto (Olaszország) 34.54, 3. Badri Kavelasvili (Grúzia) 34.64
K–4 500. Vb: Portugália (Gustavo Goncalves, Joao Ribeiro, Messias Baptista, Pedro Casinha) 1:18.93 perc, 2. MAGYARORSZÁG (OPAVSZKY MÁRK, FODOR BENCE, BALOGH GERGELY, TAMÁSI ZSOBOR) 1:18.98, 3. Spanyolország (Adrian Del Rio, Alex Granieri, Carlos Arevalo, Rodrigo Germade) 1:19.33
Nők
K–1 1000. Vb: CSIKÓS ZSÓKA (MAGYARORSZÁG, Szolnoki KKK, edző: Mórocz István, Tóth Petra) 3:50.46, 2. Alyssa Buck (Ausztrália) 3:52.53, 3. Aimee Fisher (Ausztrália) 3:54.11
K–4 500. Vb: Spanyolország (Sara Ouzande, Lucia Val, Estefanie Fernández, Barbara Pardo) 1:32.58, 2. Kína (Li Tung-jin, Ju Si-meng, Vang Nan, Vang Csi) 1:32.68, 3. Fehéroroszország (Marharita Tkacsova, Uladziszlava Szkrihanava, Ina Szaucsuk, Nadzeja Kusner) 1:32.80, ...7. Magyarország (Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese) 1:34.26

Kenu
Férfiak
C–1 200. Vb: Artur Gulieb (Üzbegisztán) 38.63, 2. Pablo Grana (Spanyolország) 38.66, 3. Szergej Szvinarev (Ororszország) 38.82, ...5. Hajdu Jonatán 39.25
C–1 500. Vb: Zahar Petrov (Oroszország) 1:46.27, 2. Martin Fuksa (Csehország) 1:46.71, 3. Serghei Tarnovschi (Moldova) 1:47.38, 4. Fejes Dániel 1:47.57
Nők 
C–2 500. Vb: Ljudmila Luzan, Irina Fedorjev (Ukrajna) 1:53.30, 2. Zoe Wojtyk, Katie Vincent (Kanada) 1:54.36, 3. Angels Moreno, Viktoriia Yarchevska (Spanyolország) 1:54.84, ...5. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 1:55.11

 

