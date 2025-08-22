Csikós Zsóka K–1 1000 méteren, Csizmadia Kolos K–1 200 méteren világbajnok!

Péntek délután elkezdődött az első döntős programcsomag a milánói Idroscalón, ahol mind a hét gyorsasági fináléban szoríthatunk magyar sportolóért.

Elsőként a C–1 500 méter legjobbjai mérték össze a tudásukat egymással, Fejes Dániel az elő- és a középfutamban is diadalmaskodott, s a négyes pályáról próbálkozhatott megszerezni karrierje első világbajnoki érmét egyesben. Fejes nem kapta el jól a rajtot, féltávnál az ötödik helyen állt, szépen hajrázott, a brazil Gabriel Assunchaót megelőzte, a világbajnoki címvédői moldovai Serghei Tarnovschit viszont már nem tudta elkapni, így a negyedik helyen végzett.

A Racicében háromszoros Európa-bajnok Csikós Zsóka péntek délelőtt az 500 méter középfutamával hangolt – sikeresen – a délutáni 1000 méteres döntőre. A helyszínen elmondta, azt olvasta, hogy az új-zélandi Aimee Fisher világrekorddöntésre készül, emiatt is hatalmas csatára számít a fináléban. Nos, Fisher elveszett a fináléban, legalábbis Csikóshoz és az ausztrál Alyssa Buckhoz képest. Buck egészen 750 méterig uralta a pályát, Csikós azonban egyre jobban tapadt rá, s nem csak tapadt, meg is előzte! Ötven méterrel a vége előtt már nem volt kérdés: Csikós Zsóka világbajnok Milánóban!

Csizmadia Kolosnak köszönhetően 28 év után ünnepelhetünk ismét világbajnoki címet K–1 200 méteren (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

K–1 200 méteren az ezen a távon olimpiai negyedik, vb-bronzérmes Csizmadia Kolosnak szurkolhattunk, aki kettősgyőzelemmel menetelt a döntőig. És ugyanolyan magabiztossággal versenyzett a finléban is! Fantasztikusan rajtolt, csak a grúz Badri Kavelasvili kapta el jobban nála, nála azonban gyorsabban evezett a magyar fiú, aki így csodálatos győzelmet ünnepelhetett az Idroscalón! A cím értékét nagyban növeli, hogy Magyarország legutóbb 1997-ben szerzett vb-címet ebben a számban, akkor Fehérvári Vince nyert aranyérmet.

Férfi kajak négyesünk világbajnoki ezüstérmes! (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A szegedi világkupaversenyen aranyérmes, Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely és Tamási Zsombor alkotta kajak négyesünk az egyik legkiegyenlítettebb versenyszámban küzdött a lehető legjobb eredményért. A srácok eddig jól teljesítettek Milánóban, az előfutamban a második helyen zártak, a középfutamból elsőként kvalifikáltak a döntőbe. Ahogyan az várható volt, óriási harc alakult ki, a portugál és a magyar hajó el tudott szakadni a mezőnytől, több olyan pillanat is akadt, amikor Opavszky Márkékat hajszállal előrébb lehetett látni, végül 5 századmásodperccel a Portugália nyert, Magyarország tehát a második helyen végzett.

Európa-bajnok női négyesünkből „csak” Kőhalmi Emese mondhatja el magáról, hogy ünnepelt már világbajnoki címet, eredménytelenségre persze a többiek sem panaszkodhatnak, Fojt Sára és Pupp Noémi kétszeres olimpiai bronzérmes, valamint háromszoros Európa-bajnok, Ujfalvi Laura vb-második és ugyancsak Eb-győztes. A lányok a csütörtöki középfutamban rendkívül jó pályával, s győzelemmel hangoltak a pénteki döntőre, amely nem úgy alakult, ahogyan eltervezték, a hetedik helyen értek célba.

Olimpiai negyedik, idén háromszoros világkupagyőztes kenu kettesünk, Kiss Ágnes és Nagy Bianka a középfutamból a második helyen jutott az 500 méter döntőjébe, a fehéroroszok hajszállal megverték a lányokat, akik a nyolcas pályán indulhattak a fináléban. A kanadai, az ukrán és a spanyol egység meglógott a többiek elől, a magyar és a fehérorosz hajó is szépen zárkózott, mindhiába, Kiss Ágnesék a dobogóra nem értek fel, ötödikként haladtak át a célon.

Noha négy világbajnoki ezüstéremmel is büszkélkedhet, egyiket sem egyesben szerezte Hajdu Jonatán, aki az Idroscalón C–1 200 méteren bejutott a döntőbe. Jól rajtolt, ám a szűk élmezőnnyel nem tudta tartani a lépést, hat tizedmásodperces lemaradással az ötödik helyen végzett a világbajnokságon.

KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, MILÁNÓ

Kajak

Férfiak

K–1 200. Világbajnok: CSIZMADIA KOLOS (MAGYARORSZÁG, Szegedi VSE, edző: Hüvös Viktor, Pál Zoltán) 34.29 másodperc, 2. Andrea Di Liberto (Olaszország) 34.54, 3. Badri Kavelasvili (Grúzia) 34.64

K–4 500. Vb: Portugália (Gustavo Goncalves, Joao Ribeiro, Messias Baptista, Pedro Casinha) 1:18.93 perc, 2. MAGYARORSZÁG (OPAVSZKY MÁRK, FODOR BENCE, BALOGH GERGELY, TAMÁSI ZSOBOR) 1:18.98, 3. Spanyolország (Adrian Del Rio, Alex Granieri, Carlos Arevalo, Rodrigo Germade) 1:19.33

Nők

K–1 1000. Vb: CSIKÓS ZSÓKA (MAGYARORSZÁG, Szolnoki KKK, edző: Mórocz István, Tóth Petra) 3:50.46, 2. Alyssa Buck (Ausztrália) 3:52.53, 3. Aimee Fisher (Ausztrália) 3:54.11

K–4 500. Vb: Spanyolország (Sara Ouzande, Lucia Val, Estefanie Fernández, Barbara Pardo) 1:32.58, 2. Kína (Li Tung-jin, Ju Si-meng, Vang Nan, Vang Csi) 1:32.68, 3. Fehéroroszország (Marharita Tkacsova, Uladziszlava Szkrihanava, Ina Szaucsuk, Nadzeja Kusner) 1:32.80, ...7. Magyarország (Fojt Sára, Pupp Noémi, Ujfalvi Laura, Kőhalmi Emese) 1:34.26

Kenu

Férfiak

C–1 200. Vb: Artur Gulieb (Üzbegisztán) 38.63, 2. Pablo Grana (Spanyolország) 38.66, 3. Szergej Szvinarev (Ororszország) 38.82, ...5. Hajdu Jonatán 39.25

C–1 500. Vb: Zahar Petrov (Oroszország) 1:46.27, 2. Martin Fuksa (Csehország) 1:46.71, 3. Serghei Tarnovschi (Moldova) 1:47.38, 4. Fejes Dániel 1:47.57

Nők

C–2 500. Vb: Ljudmila Luzan, Irina Fedorjev (Ukrajna) 1:53.30, 2. Zoe Wojtyk, Katie Vincent (Kanada) 1:54.36, 3. Angels Moreno, Viktoriia Yarchevska (Spanyolország) 1:54.84, ...5. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 1:55.11