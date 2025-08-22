Délelőtti erődemonstráció: Adolf, Csikós, Kopasz és Opavszky is futamgyőztesként vb-döntős

A csütörtöki jégeső miatt elhalasztották a para szakág délutáni programjának nagy részét, így a pénteki menetrend egy órával hamarabb kezdődött az Idroscalón. Magyar sikereknek is örülhettünk, Kiss Tibor KL 2-ben, Kiss Erik KL 3-ban jutott középfutamba.

A gyorsasági szakág küzdelmei Opavszky Réka remeklésével kezdődtek, Európa-bajnoki ezüstérmesünk bő egy hajónyi előnnyel diadalmaskodott a középfutamban.

„Így terveztem, kicsit presztízskérdésként és lelki hadviselésként is tekintettem rá, hiszen a mögöttem célba érő kínai Ma Jan-an a szegedi világkupaversenyen picivel előttem ért célba a harmadik helyen. Napról napra magabiztosabbnak érzem magam, szóval a döntőben bármi megtörténhet” – fogalmazott Opavszky Réka a helyszínen.

Amit Opavszky elkezdett, azt a C–1 1000 méteren vb-ezüst- és bronzérmes Adolf Balázs folytatta: rosszul kapta el a rajtot, 250, 500 és 750 méternél is csak az ötödik helyen haladt, ám innentől begyújtotta a rakétákat, ritkán látható hajrát mutatott be, másfél hajónyi hátrányt ledolgozva megnyerte a középfutamot.

„Tudtam, hogy ebből a futamból csak úgy juthatok tovább, ha mindent kiadok magamból. Láttam, hogy bajban vagyok, az utolsó kétszáz méteren úgy voltam vele, hogy lehajtom a fejem, és megyek, ahogy csak bírok – ha ezzel hatodik leszek, akkor hatodik leszek, ha nyerek, akkor nyerek. Szerencsére utóbbi valósult meg” – nyilatkozta Adolf Balázs.

Finoman fogalmazva sem lehet azt mondani, hogy könnyű középfutamba került olimpiai, világ- és Európa-bajnokunk, Kopasz Bálint, hiszen őt is beleszámítva az idei racicei Európa-bajnokság első négy helyezettje együtt evezett. A portugál klasszis, Fernando Pimenta, valamint a svéd Martin Nathell ellépett az elején, Kopasz és a cseh Josef Dostál tartotta velük a lépést. Jó ritmusban váltott a magyar és a cseh olimpiai bajnok is, Kopasz a portugált és a svédet is megelőzve megnyerte a futamot, és bejutott a szombati döntőbe.

„Nagyon készültem erre a futamra, örülök, hogy taktikusan végig tudtam menni, nem lőttem el a puskaport, hagytam a végére, erre szükség is volt – így Kopasz Bálint. – Szűk másfél nap van még a döntőig, maximálisan kihasználom, hogy a lehető legjobbamat tudjam hozni.”

A Racicében háromszoros Európa-bajnok Csikós Zsókának a délutáni K–1 1000 méteres döntő előtt a K–1 500 méter középfutamában kellett bizonyítania. Izgalmasat csatázott a szerb Miliva Novakoviccsal és a kínai Vang Nannal, végül közel két tizedmásodperces előnnyel az első helyen ért célba.

„Azt olvastam, hogy Aimee Fisher ezren világcsúcsot szeretne dönteni, szóval azért nehéz úgy odaállni az ötszázra, hogy tudom, délután »meg fogok halni« ezren – mondta Csikós Zsóka. – De persze, azért próbáltam figyelni az ötszázra. Amúgy azt beszéltük meg, hogy a végén kiengedek, de így jobb, nem akartam a dönőben a szélére kerülni azzal, hogy harmadiknak bejövök. Most már egészében az ezren van a fókusz, és holnap jöhet az ötszáz!”

A csütörtök délután 15 órakor kezdődő döntős programcsomagban mind a hét fináléban szoríthatunk magyar egységért, az NSO-n élő tudósításban követheti az eseményeket.