Milánó 2026: a jegyek közel hetven százaléka kelt el

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) abban bízik, hogy az olimpiai lánggal zajló fáklyás futás fellendíti az eladásokat az utolsó szakaszban.

Az olimpiára eddig egymillió belépő talált gazdára az 1.4 millióból, míg a paralimpiára csupán 255 ezer jegyet értékesítettek. Ezzel kapcsolatban Christophe Dubi NOB-illetékes, a játékok ügyvezető igazgatója elismerte, hogy le vannak maradva.