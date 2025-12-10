Nemzeti Sportrádió

Milánó 2026: a jegyek közel hetven százaléka kelt el

2025.12.10. 19:17
Christophe Dubi (Fotó: Getty Images)
téli olimpia Christophe Dubi Milánó
A jegyek csaknem hetven százaléka kelt el eddig a februári milánói-cortinai téli olimpiára, ugyanakkor a márciusi paralimpiára szóló belépők értékesítése elmarad a várakozásoktól.

 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) abban bízik, hogy az olimpiai lánggal zajló fáklyás futás fellendíti az eladásokat az utolsó szakaszban.

Az olimpiára eddig egymillió belépő talált gazdára az 1.4 millióból, míg a paralimpiára csupán 255 ezer jegyet értékesítettek. Ezzel kapcsolatban Christophe Dubi NOB-illetékes, a játékok ügyvezető igazgatója elismerte, hogy le vannak maradva.

téli olimpia Christophe Dubi Milánó
