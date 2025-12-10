Milánó 2026: a jegyek közel hetven százaléka kelt el

A jegyek csaknem hetven százaléka kelt el eddig a februári milánói-cortinai téli olimpiára, ugyanakkor a márciusi paralimpiára szóló belépők értékesítése elmarad a várakozásoktól.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) abban bízik, hogy az olimpiai lánggal zajló fáklyás futás fellendíti az eladásokat az utolsó szakaszban.
Az olimpiára eddig egymillió belépő talált gazdára az 1.4 millióból, míg a paralimpiára csupán 255 ezer jegyet értékesítettek. Ezzel kapcsolatban Christophe Dubi NOB-illetékes, a játékok ügyvezető igazgatója elismerte, hogy le vannak maradva.
Legfrissebb hírek
Országjárásra indul Rómából a téli olimpia lángja
Téli sportok
2025.12.05. 13:07
Milánó 2026: megérkezett Olaszországba a láng
Téli sportok
2025.12.04. 19:31
Durva hiba: elszabták a téli olimpia jégpályájának méretét
Jégkorong
2025.12.04. 16:02
Milánó 2026: az NHL elnöke aggódik a hokitorna miatt
Jégkorong
2025.12.03. 18:22
Ezek is érdekelhetik