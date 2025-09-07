Magyar ezüst- és bronzérem női K–2-ben a győri maratoni vb-n

Két egységünkért, Szerafin Zsófáért és Kiszli Vandáért, valamint Sinkó Pannáért és Csépe Pannáért szoríthattunk női K–2 25.5 kilométeren a győri Aranyparton zajló világbajnokság záró napján. Jól kezdtek a magyarok, hét hajóból álló élboly alakult ki, két-két magyar, dél-afrikai és spanyol, valamint egy svéd hajóval. Féltávnál az egyik spanyol duó, valamint a svédek leszakadtak, a mieink jó tempót diktálva haladtak.

Az ötödik körre három hajó maradt, a két magyar, valamint a Tania Fernández és Tani Alvarez alkotta spanyol kettős. A dél-afrikaiak, Jenna Nisbet és Jade Wilson visszazárkóztak, így hamarosan szinte biztosra lehetett venni, e négy egység között dől el az érmek sorsa. Az utolsó futószakasz előtt a dél-afrikaiak ismét kikerültek a képből, ezt az akadályt a spanyolok vették legjobban, és a tempójuk is nagyobb volt mint a magyaroké – Kiszliék közelebb álltak ahhoz, hogy megfogják őket, ám nekik sem sikerült. Hatalmas siker viszont, hogy két magyar páros állhat dobogóra, Szerafin Zsófia és Kiszli Vanda ezüst-, Sinkó Panna és Csépe Panna bronzérmet szerzett a világbajnokságon!

A sportág örökös bajnoka, a kétszeres világjátékok-győztes, kilencszeres világ- és tizenegyszeres Európa-bajnok Kiszli Vanda három éremmel zárta a győri vb-t, K–1-ben és K–2-ben a második helyen végzett, rövid körön harmadik lett.

Férfi C–2-ben Laczó Dániel és Bakó Tamás nem tudta tartani a lépést az élen haladókkal, a rajtot követően nem sokkal a nyolcadikként pozícionálta magát, a mögötte haladóktól eltávolodott, s közeledni kezdett a Timofij Semetjlo, Dmitro Cserneckij ukrán kettőshöz. Megelőzni nem sikerült őket, a magyaroknak be kellett tehát érniük a nyolcadik hellyel.

Az ifi fiú kajak kettesek (21.8 km) között magyar aranyérem született, Lánczi Zaránd János és Budai Kevin állhatott a dobogó felső fokára.