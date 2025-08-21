Az üzbég válogatottnál dolgozik, de a magyarokkal is tartja a kapcsolatot Douchev-Janics Natasa

A 43 éves ex-kajakos, Douchev-Janics Natasa az MTI-nek elmondta, lassan két éve dolgoznak a közép-ázsiai országban, ahol tavaly óta férje, Andrian Douchev a válogatott szövetségi kapitánya.

„Az első évben még nem kaptunk teljesen szabad kezet, de három versenyzőnk így is kijutott a párizsi olimpiára. Ott voltam én is, találkoztam Katival (Kovács Katalin, Janics korábbi párostársa) és Kati nénivel (Fábiánné Rozsnyói Katalin mesteredző, Janics korábbi trénere) is, és sok-sok ismerőssel, nagyon jó emlék” – nyilatkozott Douchev-Janics Natasa. – A nagy váltás akkor következett, amikor a férjemet kinevezték szövetségi kapitánynak, azóta sokat fejlődtek a versenyzők és szerintem jó csapatunk lett.”

Hozzátette: sokkal profibb szemléletet próbálnak meghonosítani a válogatottnál, mint ami korábban jellemző volt.

„Nagyobb a fegyelem, kontrollálva vannak a versenyzők, próbáljuk megmutatni nekik, hogy hogyan kell egy sportolónak élnie. Korábban szabadabbak voltak, nem volt ekkora fegyelem” – mondta.

Néhány tanítványuknak ez az első vb-je, így kiugró eredményekre nem számítanak Milánóban, de vannak részsikereik– emelte ki.

Douchev-Janics Natasa Magyarországon szegedi és győri színekben versenyzett, s mint elárulta, amikor teheti, „hazalátogat”, mindkét városban tartja a kapcsolatot a barátaival.

„Interneten a mostani aktív magyar sportolókkal is szoktam beszélgetni, ha tudok, akkor segítek is. Kapcsolatban vagyok Kopasz Bálinttal, Kurucz Leventével, Opavszky Márkkal is, néha a csajokkal is beszélgetünk” – fogalmazott.

Douchev-Janics Natasa a 2004-es athéni játékokon egyesben és Kovács Katalinnal párosban győzött, négy évvel később, Pekingben Kováccsal megvédték címüket.