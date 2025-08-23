Kopasz Bálint: Elképesztő verseny volt, hatalmas ellenfelek ellen

– Egészen elképesztő versenyt követően, 2019-et és 2022-t követően ismét Kopasz Bálint a királyszám világbajnoka!

– Valóban elképesztő verseny volt, hatalmas ellenfelek ellen, szinte mindenki eljött erre a vébére – nagyon megtisztelő volt közöttük szerepelni és nyerni. Nem gondoltam volna, hogy Thomas Green ennyire jó formát mutat és ennyire szoros lesz a befutó. Pimentára számítottam, de természetesen azt is tudjuk, hogy Green óriási versenyző. Nagyon örülök, hogy nem hagyott cserben az erőszintem és az állóképességem az utolsó métereken. Nem adtam fel, ez a lényege az ezer méternek! Ennek, és a rengeteg edzésnek köszönhettem, hogy nyertem – fogalmazott Kopasz Bálint a helyszínen.

– Az előfutamok után kijelentette: az Idroscalo a legrosszabb pálya, amelyen idén versenyzett. A világbajnokság végére megszerette?

– Kellemes, jó időjárás kísért ma, gyönyörű, tiszta volt a víz, a hínárokat leszámítva. Nagyon szeretek tiszta vízen versenyezni, ez a komfortérzetemnek sokat adott. Igazából az utolsó napra megszerettem a pályát, kiegyenlített feltételek mellett versenyezhettünk.

– Mostani sikerével a királyszám első magyar háromszoros világbajnokává vált! Nem mellesleg ezzel a szám világbajnoki örökranglistáján egy helyet előrelépve immár a negyedik helyen áll. Ez utóbbi foglalkoztatja?

– Megmondom őszintén, nem foglalkoztat. Az annál inkább, hogy újabb olimpiai aranyérmet szerezzek, ami nagyon nagy szó. Ha egészségesen el tudok jutni a Los Angeles-i játékokig, akkor az a nagy cél, nem a világ- és Európa-bajnoki címek gyűjtögetése. Hozzáteszem, vébécímet szinte nehezebb szerezni, mint olimpiait, mert több nemzet indulhat, nagyobb a mezőny. De nem számolgatom, ki hol tart a vébéranglistán, nem zavar, ha ebből a szempontból valaki előttem áll.

KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, MILÁNÓ

SZOMBAT

KAJAK

Férfiak

K–1 1000

Világbajnok: KOPASZ BÁLINT (Magyarország, Győr, edző: Kopaszné Demeter Irén) 3:25.50 perc

2. Thomas Green (Ausztrália) 3:25.68

3. Fernando Pimenta (Portugália) 3:26.16