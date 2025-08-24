Nemzeti Sportrádió

Csorba Zsófia vb-bronzérmes C–1 5000 méteren

• Milánó
2025.08.24. 14:34
Csorba Zsófia bronzérmet szerzett ötezer méteren (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Csorba Zsófia bronzérmet szerzett, Adolf Balázs a negyedik helyen zárt C–1 5000 méteren a Milánóban zajló kajak-kenu világbajnokság vasárnapi zárónapján.

Nem sokkal a kenu négyesben elért világbajnoki címét követően fő számában, C–1 5000 méteren szállt hajóba Csorba Zsófia, aki a leghosszabb vb-számban idén eddig mindent megnyert, amit lehetett: a szegedi és a poznani világkupaversenyt, majd a racicei Európa-bajnokságot is. Milánóban is jól kezdett, az első két körben magabiztosan vezetett, ám a harmadikban jött a belorusz Volma Klimava, és elhaladt mellette. Csorbának nem alakult jól a harmadik futószakasza, ami miatt Klimava hamarosan bő harmincméteres előnyt alakított ki vele szemben. A fehéroroszt nem lehetett már elkapni, s a magyar lány ezüstérme is veszélybe került, mivel az ötödik körben megérkezett a nyakára Katie Vincent. Az utolsó, ötödik futószakaszon a kanadai megelőzte Csorbát, s ezt követően nem módosult az állás: Csorba Zsófia C–1 5000 méteren világbajnoki bronzérmes az Idroscalón.

A C–1 5000 méteren kétszeres világ- és egyszeres Európa-bajnok Adolf Balázs szombaton ezer egyesben szerzett bronzéremmel hangolt a hosszabb távra. A magyar sportoló az élen haladókkal tartotta az iramot, a negyedik-ötödik-hatodik helyen haladt. Az első négy kenus három részre szakadt, a moldovai Serghei Tarnovschi ment elöl, őt követte az olasz Carlo Tacchini és a spanyol Jaime Duro, mögöttük Adolf. Duro felzárkózott Tarnovschira, Adolf Tacchinire, s hozzájuk csatlakozott a lengyel Wiktor Glazunow is. Az ötödik körös futószakaszon Adolf megelőzte őket, de Glazunow visszaelőzött kenuban. Adolf Balázs nem tudott visszaelőzni, így be kellett érnie a negyedik hellyel.

KAJAK-KENU, VILÁGBAJNOKSÁG
Vasárnap
Kenu
Női
C–1 5000. Vb: Volha Klimava (Fehéroroszország) 26:19.99 perc, 2. Katie Vincent (Kanada) 26:34.92, 3. CSORBA ZSÓFIA 26:48.01

 

 

