Csorba Zsófia vb-bronzérmes C–1 5000 méteren

Nem sokkal a kenu négyesben elért világbajnoki címét követően fő számában, C–1 5000 méteren szállt hajóba Csorba Zsófia, aki a leghosszabb vb-számban idén eddig mindent megnyert, amit lehetett: a szegedi és a poznani világkupaversenyt, majd a racicei Európa-bajnokságot is. Milánóban is jól kezdett, az első két körben magabiztosan vezetett, ám a harmadikban jött a belorusz Volma Klimava, és elhaladt mellette. Csorbának nem alakult jól a harmadik futószakasza, ami miatt Klimava hamarosan bő harmincméteres előnyt alakított ki vele szemben. A fehéroroszt nem lehetett már elkapni, s a magyar lány ezüstérme is veszélybe került, mivel az ötödik körben megérkezett a nyakára Katie Vincent. Az utolsó, ötödik futószakaszon a kanadai megelőzte Csorbát, s ezt követően nem módosult az állás: Csorba Zsófia C–1 5000 méteren világbajnoki bronzérmes az Idroscalón.

A C–1 5000 méteren kétszeres világ- és egyszeres Európa-bajnok Adolf Balázs szombaton ezer egyesben szerzett bronzéremmel hangolt a hosszabb távra. A magyar sportoló az élen haladókkal tartotta az iramot, a negyedik-ötödik-hatodik helyen haladt. Az első négy kenus három részre szakadt, a moldovai Serghei Tarnovschi ment elöl, őt követte az olasz Carlo Tacchini és a spanyol Jaime Duro, mögöttük Adolf. Duro felzárkózott Tarnovschira, Adolf Tacchinire, s hozzájuk csatlakozott a lengyel Wiktor Glazunow is. Az ötödik körös futószakaszon Adolf megelőzte őket, de Glazunow visszaelőzött kenuban. Adolf Balázs nem tudott visszaelőzni, így be kellett érnie a negyedik hellyel.

KAJAK-KENU, VILÁGBAJNOKSÁG

Vasárnap

Kenu

Női

C–1 5000. Vb: Volha Klimava (Fehéroroszország) 26:19.99 perc, 2. Katie Vincent (Kanada) 26:34.92, 3. CSORBA ZSÓFIA 26:48.01