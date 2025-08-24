Kurucz Levente és Nádas Bence világbajnok K–2 500 méteren!

Kedvezőnek nem nevezhető körülmények mellett rajtolt el az Idroscalón a kajak-kenu világbajnokság záró napja: szűnni nem akaró eső nehezítette meg a sportolók dolgát, ami abból a szempontból sem jött jól, hogy a szerda óta zajló megméretésen most először délelőtt is rendeztek döntőket.

Az újonnan összeállt kajak kettesünk, Kurucz Levente és Nádas Bence nagy reményekkel vágott neki a vb-nek – noha csak egy hónapja kezdték meg a közös munkát, mindvégig jól megértették egymást, és remek időket eveztek az edzéseken. Milánóban kifejezetten jól sikerült az előfutamuk, a középfutam viszont nem úgy alakult, ahogyan azt szerették volna, saját bevallásuk szerint az első háromszáz méteren nem mentek megfelelő tempóban. Leszögezték, az olimpiai szám döntőjében ez biztosan nem fordul elő!

És nem is fordult! A címvédő portugálok az élre álltak középen, jól jöttek a kettesen a fehéroroszok és a négyesen a németek, de milyen jól jöttek lenn, a kilencesen a magyarok! Aki azt gondolta, hogy középen dől el a világbajnoki cím sorsa, hatalmasat tévedett, merthogy a surranópályán egyre csak érkeztek Nádas Bencéék, és végül 16 századmásodperccel Portugáliát megelőzve aranyérmet szereztek!

A Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia alkotta női kenu négyesünk rögtön a döntőben tehette próbára magát. A hölgyeknek eddig nem feltétlenül alakult úgy a vb, ahogyan azt szerették volna, Kiss és Nagy kettesben 200 és 500 méteren is az ötödik helyen végzett, Opavszky Réka pedig szombaton 500 egyesben lecsúszott a dobogóról, a negyedik helyen végzett. Ám ezúttal minden álomszerűen alakult, fél távnál még hajszállal Kína vezetett, nagyjából 300 méternél azonban az élre álltak a magyarok, és innen már nem volt megállás! Mindent beleadtak a lányok, aminek az lett az eredménye, hogy megszerezték a magyar női kenusport történetének második világbajnoki címét! S ne felejtsük el azt sem, hatalmas fegyvertény, hogy mindkét kenu négyesünk a dobogó felső fokára állhatott.

Jobbról balra Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka és Csorba Zsófia (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A K–1 500 méter háromszoros Európa-bajnokaként vágott neki Varga Ádám a világbajnokságnak – érdekesség, hogy az ezer egyesben kétszeres olimpiai és egyszeres világbajnoki ezüstérmes klasszis vb-n eddig még egyszer sem indult ötszáz egyesben. Az elő- és a középfutamban is erőt demonstrált, mindkét pályán magabiztos versenyzéssel, elsőként ért célba. Varga ezúttal nem bízta a véletlenre a rajtot: jól kapta el! A spanyol Alex Granerivel és az orosz Makszim Szpeszivcevvel együtt haladt az élen fél távig, az orosz leszakadt, gondolhattuk, hogy csak a spanyol maradt – de fenn az egyesen a rutinos cseh klasszis, Josef Dostál ismét bebizonyította, hogy ő az egyik, ha nem a legjobb hajrázó a világon: Varga már stabilan vezetett a spanyol előtt, Dostál viszont egyre csak jött, és az utolsó métereken megviccelte a magyar fiút, 9 századmásodperccel nyert, megvédve világbajnoki címét. Dostálra sokan emlékezhetünk, ő volt az, aki a párizsi olimpián ezer egyesben Varga Ádám és Kopasz Bálint előtt megnyerte a játékokat.

„Éreztem, hogy nagyon jó a rajtom, remek utazóiramot kaptam el. A végén, amikor kinéztem, akkor láttam, hogy Dostál előttem van, futam közben nem érzékeltem belőle semmit. Ugyan a győzelemért jöttem, összességében nem lehetek teljesen elégedetlen, mert azt érzem, mindent kiadtam magamból, nem tudtam volna ennél többet tenni. Továbbra is megvan a célom, hogy szerezzek aranyérmet is! Délután jön az ötezer méter, ez lesz az első olyan versenyem, amelyiken van futás. Úgy állok oda, hogy maradjak fenn az első bolyban, reagálni kell a külső tényezőkre, aztán meglátjuk, hogy alakul” – nyilatkozta Varga Ádám a helyszínen.

Varga Ádámnak ezúttal meg kellett elégednie az ezüstéremmel (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Eb-bronzérmes kenus egységünk, Kollár Kristóf és Juhász István ez elő- és a középfutamban is a második helyen végett az olimpiai versenyszámban. Jól kezdtek a srácok, az már az elején tisztán látszott, hogy az oroszokat nem lehet megfogni, nagy előnyt alakítottak ki, és magabiztosan uralták a futamot. A legnagyobb csata tehát az ezüst- és a bronzéremért zajlott, s jól is jöttek a mieink, már-már azt lehetett hinni, meglesz a második hely, ám a kínaiak az utolsó pillanatban elénk tették a hajójukat. Szomorkodásra nincs ok, Kollár Kristóf és Juhász István gyönyörű érmet szerzett a magyar kenusportnak!

Kollár Kristóf és Juhász István (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Takács Kincső kétszer is állt már világbajnoki dobogón C–1 200 méteren, 2015-ben, épp itt, Milánóban, valamint 2017-ben, Racicében. Az Idroscalón eddig jól szerepelt az olimpiai számban, az előfutamból a második, a középfutamból a harmadik helyen jutott tovább. Takács nem bírta tartani a lépést a legjobbakkal, fél távnál leszakadt az élmezőnytől, és végül a nyolcadik helyen ért célba.

A szombati versenynap egyik legfájóbb pontja volt, hogy női kajak kettesünk, Kiss Blanka és Lucz Anna nem jutott döntőbe 500 méteren, az olimpiai számban. A lányok nehéz középfutamban szerepeltek és a negyedik helyen értek célba, ami B-döntőt eredményezett. A cél természetesen az volt, hogy ezt megnyerjék vasárnap reggel, és ezt meg is valósították: tetemes előnyt alakítottak ki, 350 méterig rendkívül magabiztosan vezettek, hiába indultak meg a belgák és a kínaiak, hátrányukat nem tudták ledolgozni. Kiss Blanka és Lucz Anna tehát a tizedik helyen végzett a vb-n.

A hosszú sérülését követően visszatérő, kettesben olimpiai ezüstérmes, négyesben bronzérmes, ezer egyesben világbajnok és Európa-bajnok Gazsó Alida Dóra a neki nagyon szokatlan K–1 200 méteren indult, a középfutamban ötödik lett, ez a B-döntőhöz volt elegendő, amelyben a harmadik helyen végzett vasárnap.

Para-világbajnokságon Kiss Tibor eddigi legjobb eredménye a kilencedik helyezés volt, tehát a mostani KL 2-es döntőben egyetlen riválist kellett megelőznie ahhoz, hogy karrierje legjobb szereplését tudja maga mögött. Kiss ezt megtette, a brazil Fabio Reitzet megelőzve a nyolcadik helyen ért célba.

KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG, MILÁNÓ

Vasárnap

Kajak

Férfiak

K–1 500. Világbajnok: Josef Dostál (Csehország) 1.38.43 perc, 2. VARGA ÁDÁM (MAGYARORSZÁG) 1:38.52, 3. Alex Graneri (Spanyolország) 1:39.05

K–2 500. Vb: KURUCZ LEVENTE, NÁDAS BENCE (MAGYARORSZÁG, KKNKKA és Szegedi VSE) 1:28.28, 2. Joao Ribeiro, Messias Baptista (Portugália) 1:28.44, 3. Jacob Schopf, Max Lemke (Németország) 1:28.94

Nők

K–1 200. Vb: Vang Nan (Kína) 41.46 másodperc, 2. Anja Osterman (Szlovénia) 41.61, 3. Emily Lewis (Nagy-Britannia) 41.66, ...12. Gazsó Alida Dóra 42.77

K–2 500. Vb: Martyna Klatt, Anna Pulawska (Lengyelország) 1:41.34 perc, 2. Kailey Harlen, Natalia Drobot (Ausztrália) 1.41.92, 3. Paulina Paszek, Pauline Jagsch (Németország) 1:43.19, ...10. Kiss Blanka, Lucz Anna 1:47.94

Kenu

Férfiak

C–2 500. Vb: Zahar Petrov, Ivan Stil (Oroszország) 1:39.63, 2. Jü Jüe-pin, Jü Csen-vej (Kína) 1:40.60, 3. Kollár Kristóf, Juhász István (Magyarország) 1:40.74

Nők

C–1 200. Vb: Ljudmila Luzan (Ukrajna) 46.09, 2. Yarisleidi Cirilo Duboys (Kuba) 46.27, 3. Jekatyerina Sljapnyikova (Oroszország) 46.59, ...8. Takács Kincső 48.51

C–4 500. VB: MAGYARORSZÁG (Kiss Ágnes – Szegedi VSE, Nagy Bianka – Szegedi VSE, Opavszky Réka – UTE, Csorba Zsófia – UTE) 1:46.43, 2. Fehéroroszország (Viktorija Neszcjarenka, Anhelina Bardanuszkaja, Volha Klimava, Lizaveta Primak) 1:47.48, 3. Kína (Csiang Hszi-na, Teng An-suo, Szun Meng-ja, Ma Ja-nan) 1:47.50

Para szakág

KL 2 200. Vb: David Phillipson (Nagy-Britannia) 44.04, 2. Christian Volpi (Olaszország) 44.21, 3. Azizbek Abdulkhabibov (Üzbegisztán) 44.22, ...8. Kiss Tibor 46.00