Schmidt Ádám is megszólalt a magyar kajak-kenusok eddigi vb-szerepléséről

„Szerencsésnek érzem magam, mert Bálintot nagyon régóta ismerem – kezdte az M4 Sportnak adott szombati helyszíni nyilatkozatát a kajakos Kopasz Bálint 1000 méteren aratott diadalát követően, hozzátéve, ezúttal olyan kivételes helyzetben van, hogy egy szállodában lehet a sportolókkal. – Így volt lehetőségem az elmúlt napokban is többször beszélgetni vele és édesanyjával. Nagyon különleges személyiség, s érzelmileg is nagyon mélyen érinti az embert egy ilyen győzelem.”

A klasszikus számban immár háromszoros világbajnok, Tokióban olimpiai aranyérmes magyar versenyző nagy hajrával előzte meg a táv végén az ausztrál Thomas Greent és a portugál Fernando Pimentát. Schmidt Ádám elárulta, úgy gondolja, amikor ilyen kicsi a különbség az első és a második helyezett között, az „tulajdonképpen még a nézőnek is fáj”.

„Nagyon boldog vagyok, nagyon örülök, de nemcsak Bálint eredményének, hanem minden eddigi magyar eredménynek” – folytatta, és „hidegrázós élménynek” nevezte a kenus Adolf Balázs 1000 méteren kiharcolt harmadik helyét, illetve kiemelte a kajakos Csikós Zsókát, aki azok után, hogy az Európa-bajnokságon három aranyat nyert, a vb-n az 1000 méteren aratott győzelmét követően 500-on bronzérmes lett, azaz már itt is „egészen különlegesen maradandót alkotott”.

„Nem vagyok híve olimpiai és nem olimpiai számokban gondolkodni, de tudom, hogy a közvéleményben sokakat ez érdekel: most ott tartunk, hogy egy arany, egy ezüst, két bronz. Le a kalappal a csapat előtt!” – összegzett olimpiai szemüvegen keresztül az államtitkár.