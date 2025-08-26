„Éreztem, hogy fáradok, és nem tudtam, kitart-e az erőm a végéig” – interjú a milánói kajakkirállyal

Nemzeti Sportrádió

Kopasz Bálint az idén be szerette volna bizonyítani magának, hogy tud annál jobbat, mint a párizsi olimpia döntőjében – sikerült, az Európa-bajnokságot leszámítva az összes versenyt megnyerte K–1 1000 méteren 2025-ben, Milánóban tette fel a pontot az i-re.

Miként tekint vissza a múlt évre?   
Eleinte csalódott voltam az olimpián megszerzett bronzérem miatt, mert a játékokat megelőző időszak eseményei alapján akár el is várhattam magamtól, hogy megnyerjem, a döntőben azonban picit cserben hagyott a formám – válaszol Kopasz Bálint a Nemzeti Sportnak. – Ezen azonban hamar túllendültem, néhány hét alatt átértékelődött bennem az eredmény, és rájöttem, hogy hatalmas siker a harmadik hely is. Olimpián dobogóra állni ezer egyesben megtiszteltetés.

Több nagy klasszis is úgy gondolta, pihenősebb esztendőt tart a játékokat követően. Az ön fejében ez nem fordult meg?     
De, megfordult, viszont úgy éreztem, sok energiám maradt még. Néhány hét pihenés elég volt. Az olimpián az utolsó kétszázötven méteren nem jött a tőlem megszokott hajrá, bizonyítani akartam magamnak, hogy többet is tudok. Ez meg is történt az idén, a racicei Eb-t leszámítva mindegyik versenyen, ott betegség miatt kicsit gyengébb formát mutattam, és harmadik lettem. Huszonnyolc éves vagyok, férfi kajakban még fiatalnak számítok, megvan az erő és a lendület, sérülés sem hátráltatott, szóval minden adva volt a jó felkészüléshez.

A szegedi válogatón, majd ugyanott a világkupaversenyen is megelőzte Varga Ádámot, amivel biztossá vált, hogy a királyszámban ön képviselheti az idén a magyar színeket a világversenyeken. Miként tekint az idei válogató-időszakra?     
Ádámnak a szegedi vk-versenyen nem jött ki a formája, ám mindenki tudja, hogy benne van, képes rá. Végig jó állapotban voltam, mindkét vk-t nagyon éreztem. Szegeden hatalmas öröm volt magyar közönség előtt nyerni, nagyon szép emlékként maradt meg.

Milánóban úgy tűnt, az előfutamtól kezdve a döntőig minden úgy alakult, ahogyan eltervezte.      
Ez így van. A középfutam után azt mondtam, az első és a hatodik hely között szeretnék végezni, ezt azért tettem, mert az elmúlt másfél hónapban éreztem, hogy fáradok, és nem tudtam, kitart-e az erőm a végéig. Nagyon örülök annak, hogy nem esett vissza a teljesítményem, az egész szuperül alakult, mondhatni, a vártnál is jobban.

Az előfutamot követően azt nyilatkozta, az Idroscalo a legrosszabb pálya, amelyen az idén szerepelt. Ehhez még most is tartja magát?     
A hínárok miatt igen. Nagy szerencse, hogy egyik futam közben sem akadt fel, és nem lassított le, az nagyon bosszantó lett volna. De próbálták tisztítani, ahogy csak lehet. A víz egyébként kristálytiszta volt, ez tetszett, és a környezet is, szeretek zöld övezetben versenyezni. Mindent összevetve, az utolsó napra megszerettem a pályát.

Mondhatni, hogy ez volt az idei legjobb versenye?     
Nekem a szegedi világkupa volt a legtetszetősebb, érzésre is, ott kicsit dinamikusabban tudtam megindulni. Mostanra azért fáradtam, ám szerencsére stabil maradtam mentálisan. Azonban szükségem lesz kicsit hosszabb pihenőre, a napokban még kimegyek kajakozni, hogy ne egyből álljak le, de ez már csak kikapcsolódás lesz. 

Milyen hosszú kihagyást tervez?    
Minimum egy hónapot szeretnék kajak nélkül eltölteni. Ez nem jelenti azt, hogy nem csinálok semmit, aktív időtöltést tervezek, kirándulni szeretnék, kerékpározni, ám az is előfordulhat, hogy csak üldögélek a Tisza partján és élvezem a természetet.

Foglalkoztatja, hogy ön lett a K–1 1000 méter első magyar háromszoros világbajnoka?
Nem különösebben, nem számolgatom ezeket. Azt tudom, hogy rengeteg sokszoros vb- és Eb-győztes van, és olyanok is akadnak, akik bizonyos szempontból előttem állnak, például az olimpiai aranyérmeket tekintve. Magyarként az ötkarikás érmek, főként az aranyérmek a legértékesebbek. Szóval engem inkább ez foglalkoztat.

Miként tekint a következő évre?      
Szinte kötelező lesz csapathajót is menni, szóval az ötszáz párosban vagy a négyesben szeretnék próbálkozni, ez igazából bele is fér az ezer egyes mellett, úgyhogy benne van a pakliban. Meglátjuk, hogy ezren milyen eredményeket hoznak a válogatók, ezek nagyon hangsúlyosak. Itt van Varga Ádám, ő is készül rá, és rajta kívül bármikor berobbanhat egy tehetséges fiatal. Én mindenesetre dolgozom, szeretnék hasonlóan szép eredményeket elérni.  

 

