Rácsaptunk „a bika fenekére” a kajak-kenu vb-n

VILÁGBAJNOKSÁG, MILÁNÓ A magyar dobogósok

Kajak. Férfiak. K–1 200: 1. Csizmadia Kolos. K–1 500: 2. Varga Ádám. K–1 1000: 1. Kopasz Bálint. K–1 5000: 3. Varga Ádám. K–2 500: 1. Kurucz Levente, Nádas Bence. K–4 500: 2. Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor. Nők. K–1 500: 3. Csikós Zsóka. K–1 1000: 1. Csikós Zsóka. Kenu. Férfiak. C–1 1000: 3. Adolf Balázs. C–2 500: 3. Kollár Kristóf, Juhász István. C–4 500: 1. Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel. Nők. C–1 5000: 3. Csorba Zsófia. C–4 500: 1. Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia

Taroltak a magyar kajakos férfiak az Idroscalón rendezett világbajnokságon, hiszen három olimpiai számban két arany- és egy ezüstérmet szereztek. Utóbbit a férfi négyesek között érték el, mindössze öt századmásodperccel csúsztak le a vb-címről.

„Ami engem illet, nekem arannyal ér fel ez az ezüst! – kezdte Tóth Dávid szövetségi kapitány. – Nagyon profin oldották meg a feladatot a srácok, huszonhárom-huszonnégy éves fiatalokról van szó, és hideg fejjel, magabiztosan hozták le mindhárom futamukat. Bízom benne, hogy hatalmas tapasztalatszerzést jelentett nekik, és nagy magabiztosságot ad a következő évekre, ami hasonló eredményeket szül.”

A kapitány természetesen külön szót ejtett a királyszámban immár háromszoros világbajnok Kopasz Bálintról, valamint az alig több mint egy hónapja összeálló s aranyérmes kettesünkről, Kurucz Leventéről és Nádas Bencéről: „Bálinton azt láttam, hogy el tud menni a falig – úgy ki tudja magát hajtani, mint talán senki más a világon. Lehet, éppen ez kellett ahhoz, hogy nyerjen, egyszerűen zseniális versenyzést mutatott be! Azt nem mertem kijelenteni, hogy világbajnok lehet a férfi kettesünk, de hittem abban, hogy érmet nyerhetnek. Mondanom sem kell mennyire örülök, hogy arannyal zárult nekik a vb, már az első összeülésnél látszott, mennyire erős egység ez.”

A júniusi, racicei Eb-ről három aranyéremmel hazatérő Csikós Zsóka 1000 méteren győzött az Idroscalón, az olimpiai számban, 500 méteren harmadik lett, míg 5000 méteren a kormány meghibásodása miatt nem volt esélye a dobogóra, azonban nagy bravúrral itt is harmadik lett. Tóth Dávid vele kapcsolatban azt mondta, ezúttal is megemelhetjük előtte a kalapunkat.

Hatalmas európai dominancia Gyorsasági szakágban a 71 résztvevő országból összesen 24 versenyszámban 26 ért oda a dobogóra. A magyarok sikerességét jelzi, hogy a számok több mint felében, összesen tizenháromban ünnepelhettünk érmet, s az aranyak negyede hozzánk került. Mind az öt kontinens örülhetett dobogós helyezésnek, Afrika az egyetlen ezüstérmét éppen az utolsó versenyszámban, K–1 5000 méteren érte el, a dél-afrikai Hamish Lovemore révén. Európához összesen 22 világbajnoki cím került, tehát a lehetséges aranyérmek több mint 90 százaléka, némiképp meglepő, hogy Ausztrália és Amerika sem tudott felmutatni vb-győztest, ezt az európaiakon kívül Kína révén egyedül Ázsia tehette meg. A világbajnokság legsikeresebb sportolója az ukrán Ljudmila Luzan lett, hazája mind a négy aranyérmét ő szerezte (C–1 200 és 500 m, C–2 200 és 500 m), ezzel Ukrajna az éremtáblázat második helyén végzett. Ami a végelszámolást illeti: Európa 22 arany-, 13 ezüst- és 21 bronzéremmel a megnyerhető medáliák 77 százalékát megszerezte.

Hiányérzetet a női kettesünkkel és négyesünkkel kapcsolatban érez, utóbbi esetében még keresik a választ arra, mi is történhetett Milánóban, megítélése szerint ennél több van Eb-győztes csapatunkban. A tizedik helyen záró Kiss Blanka, Lucz Anna páros erős középfutamból, összesítésben az ötödik legjobb idővel nem jutott A-döntőbe. Tóth Dávid amondó, ha kvalifikálnak a fináléba, az ötödik-hatodik hely valamelyikének megszerzése reális lehetett volna.

Kajakban azt szokták mondani, hogy a szakág igazi erejét mindig a négyesek teljesítménye mutatja meg. Milánóban mindkét kenus egységünk aranyérmet szerzett – a kapitány elmondta, milyen következtetéseket lehet ebből levonni.

Csizmadia Kolos az egyik legnagyobb magyar győzelmet aratta K–1 200 méteren (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

„Titkon reménykedtem benne, hogy jól szerepelnek. Magabiztosan versenyeztek a lányok és a fiúk is, odafigyelnek egymásra, erősek, jó a hangulat a hajókban. Nagyon jó volt látni, hogy lenyomtuk a világot, még ha nem is olimpiai szám, a csapat erejét megmutatja a négyes. Nagyon sok vitám volt tavaly ilyenkor, olyan emberekkel, akik nem bíztak ezekben a versenyzőkben. Nyolc új világbajnokunk lett, azok a versenyzők nyertek most, akikre azt mondták, hogy hagyják abba a kenuzást. A fiatalok, akik ezt látták otthon a tévében, érezhetik, hogy érdemes hajtani, mert meg lehet csinálni. Látni kell azt is, hogy könnyű először rácsapni »a bika fenekére«, mert akkor még nem figyel. Rácsaptunk, most már figyel, legközelebb sokkal vagányabbnak kell lennünk.”

Kopasz Bálint harmadszor nyerte meg vb-n a királyszámot, a kajak egyes 1000 métert (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A szakember kitért rá, hatalmas öröm, hogy a férfiak között két olim­piai számban, C–2 500 méteren és C–1 1000 méteren is bronzérmet szereztünk: „Nyilvánvaló, hogy egy pillanatig sem dőlhetünk hátra, dolgoznunk kell tovább, stabilizálni a helyünket és még jobbá válni.”

Foltán László arról is beszélt, hogy a Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettőstől előzetesen legalább egy érmet várt, azonban szerinte „a legnagyobbak esetében is adódhat úgy, hogy nem jön ki a lépés, bármennyire jó formában vannak”. Úgy véli, Kissék esetében is ez történt, ezúttal nem álltak kedvezően a csillagok. Milánóban para-vb-t is rendeztek, ezen Kiss Péter Pál (KL1) arany-, Varga Katalin (KL2) ezüstérmet szerzett. A szövetségi kapitány, Hajdu Botond az érmek számával elégedett, mindazonáltal a négynél több magyar döntős szereplést remélt.