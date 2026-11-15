Jégkorong: nem vehetnek részt az oroszok az U20-as vb-n

A magyar szövetség vasárnap este a honlapján a nemzetközi szövetségre (IIHF) hivatkozva közölte, hogy az alternatív lehetőségek megvalósíthatóságának mérlegelését követően az IIHF Tanácsa úgy döntött, hogy továbbra is Kanada marad az A-csoportos junior-világbajnokság házigazdája, és a tornát az eredeti terveknek megfelelően, 2026. december 26. és 2027. január 5. között rendezik meg Edmontonban és Red Deerben.

A legjobbak kanadai világbajnokságával kapcsolatos bizonytalanságok a magyarországi korosztályos divízió 1/A vb-re is hatással voltak, az MJSZ viszont most azt is tudatta, hogy a hazai torna az IIHF döntése alapján marad hatcsapatos, s a házigazda magyar nemzeti együttes mellett a kazah, a szlovén, az ukrán, a dán és az osztrák válogatott szerepel rajta. A vb-t a Vasas Jégcentrumban tartják december 6. és 12. között.

A nemzetközi jégkorongéletben óriási hullámokat vetett a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) október 30-án hozott döntése, mely szerint azonnali hatállyal vissza kell venni az orosz válogatottakat az IIHF által rendezendő világbajnokságokra. A CAS-határozat után azonban több szövetség – juniorszinten a svéd, a finn, a cseh, a svájci, a lett és a norvég – bejelentette, hogy nem lép pályára az oroszok ellen, több közelgő nagy torna rendező országának kormánya pedig közölte, hogy nem ad vízumot az orosz játékosoknak. Így tett a juniorok között elit-vb-t rendező Kanada is, melynek ellenállása miatt kérdéses volt, hogy az IIHF milyen döntést hoz a vb-vel kapcsolatban. A nemzetközi szövetség végül nem tudott mást tenni, mint hogy zöld jelzést adott a vb-nek oroszok nélkül.

A magyarországi vb rendezése nem került veszélybe, miután a magyar szövetség már korábban jelezte, hogy hat, illetve hét csapattal is megtartja a világbajnokságot. Ez utóbbi eset akkor állt volna fenn, ha az orosz csapat ott lehetett volna Kanadában és így a tavaly feljutó Norvégiának nem maradt volna hely az A csoportban, csak a divízió 1/A-ban.