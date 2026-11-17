Az 54 éves legendás csatár 11 hónapja, egészen pontosan 2025. december 21-e óta nem lépett jégre, akkor a cseh élvonalbeli Kladno színeiben játszott, amelynek egészen 2025 januárjáig a többségi tulajdonosa volt.

„Az az igazság, hogy van egy tervem a búcsúmeccsemmel kapcsolatban” – idézte az észak-amerikai liga (NHL) honlapja az olimpiai és világbajnok, Stanley Kupa-győztes hokist, aki a napokban megjelent JA68 című önéletrajzi könyvének egyik népszerűsítő eseményén nyilatkozott. „Nem vagyok biztos benne, hogy lenne rá érdeklődés, de ha megvalósulna, 2027 augusztusának eleje lenne az ideális időpont. Igazán komoly játékosokat szeretnék meghívni. Egykori csapattársakat, de olyanokat is, akik még aktívak, hogy biztosítsuk a magas színvonalat. Nem akarom, hogy a nézők azt lássák, ahogy egy csapat öregember küszködik a jégen.”

Jágr – akit az 1990-es drafton az ötödik helyen választott ki a Pittsburgh Penguins – az NHL történetének második legeredményesebb játékosa: 1733 mérkőzésen 1921 pontot (766 gól, 1155 gólpassz) szerzett. A Pittsburgh után játszott a Washington Capitals, a New York Rangers, a Philadelphia Flyers, a Dallas Stars, a Boston Bruins, a New Jersey Devils, a Florida Panthers és a Calgary Flames színeiben.

A 2017–2018-as szezonban, a Calgarynál töltött 22 mérkőzés után vonult vissza az NHL-ből, majd kilenc szezont a Kladno csapatában játszott. A 2011/12-es idénytől egészen 2025 januárjáig ő volt a klub többségi tulajdonosa, ekkor adta el a tulajdonrész 80 százalékát.

Jágr elmondta, hogy azért hagyott fel a játékkal, mert odafigyelt a teste jelzéseire.

„Úgy vélem, a test egy zseniális eszköz. Ha igazán akarnám, ha lenne értelme, vagy ha lenne hozzá motivációm, akkor képes lennék figyelni a testemre. De számomra már nincs értelme. Ha már nem okoz örömöt, és az ember csak kötelességből csinál valamit, akkor az nem éri meg” – tette hozzá.

„Őszintén szólva, még be sem jelentettem hivatalosan a visszavonulásomat, mert nem vagyok az a típus, aki szereti világgá kürtölni az ilyesmit. Bár néha úgy tűnhetett, szeretek beszélni az életemről, valójában sosem tettem ilyesmit. Csendben is visszavonulhatok, anélkül, hogy erről bárkinek bármit mondanék. Tudom, sok médiumot meglepett, hogy nem jelentettem be a visszavonulásomat, de miért is tettem volna? Számomra semmilyen kötelezettséggel nem jár, hogy bármit is mondjak vagy bejelentsek. Egyszerűen nem érzem úgy, hogy ezt kellene tennem” – fogalmazott a legendás cseh hokis.