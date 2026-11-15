Osztrák hokiliga: jól kezdett, de simán kikapott az FTC Grazban

2026.11.15. 18:21
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Ortenszkyék (55) hiába vezettek az első harmad után (Fotó: fradi.hu)
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Hydro Fehérvár AV19 FTC jégkorong Volán osztrák hokiliga Ferencváros
Az FTC-Telekom simán, 5–1-re kikapott vasárnap a Graz vendégeként az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.

A budapesti zöld-fehérek jól kezdték a találkozót, melynek első harmada után 1–0-ra vezettek Laskawy Ferenc találatával, a folytatásban azonban egészen a meccs utolsó percéig nem tudtak betalálni – Jussi Tammela állította be az 5–2-es grazi győzelmet jelentő végeredményt. Az osztrákok a második játékrészben háromszor, a harmadikban pedig kétszer voltak eredményesek.

A Ferencváros 18 meccsen 25 pontot szerzett és jelenleg a nyolcadik helyen áll.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
GRAZ 99ERS (osztrák)–FTC-TELEKOM 5–2 (0–1, 3–0, 2–1)
Graz, 4004 néző. V: Groznik, Zrnic, Jeram (mindhárom szlovén), Preiser (osztrák). 
GRAZ: Wieser – Hanus (2), Hora (1) / Stapelfeldt, Maier / Björgvik-Holm (1), Brunner / Kirchebner, Reiner – P. Huber 1, Currie 1, SWANEY 1 (1) / ROY (2), CONLEY 1, Lippitsch (1) / Harnisch, Schiechl, Ganahl / Dobnig, Collins, Feldner. Edző: Dan Lacroix
FTC: Bálizs – Bengtsson, Hadobás / TYNI (1), Lindgren / Horváth M., Ortenszky / Farkas O. – Savoie, SILYE (1), LASKAWY 1 / Tammela 1, Rönni (1), Dobos (1) / Mihalik A., Kestilä, Heljanko / Galajda, Molnár D., Mattysovszky. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 37–22.
Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski: – Nem kezdtünk jól, nagyon sok korongot adtunk el rossz helyeken, így a Graz nyomott a mérkőzés elején. De aztán javítottunk a játékunkon, de jött két kiállítás, abból pedig gólokat kaptunk és gyakorlatilag vége volt a meccsnek. Jó irányba haladunk, de ha a legjobb csapatok közé akarunk tartozni, akkor még alázatosabbnak és egyben keménynek kell lennünk. 

VLLACH (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 7–5 (1–2, 2–1, 4–2)
Részletek hamarosan!

További mai eredmények: Black Wings Linz (osztrák)–RB Salzburg 4–3,  HCB Südtirol Alperia (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 4–1, Vienna Capitals (osztrák)–EC KAC (osztrák) 2–3, Pustertal Wölfe (olasz)–Milano HC (olasz) 2–3

 

 

 

Hydro Fehérvár AV19 FTC jégkorong Volán osztrák hokiliga Ferencváros
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