Osztrák hokiliga: jól kezdett, de simán kikapott az FTC Grazban

A budapesti zöld-fehérek jól kezdték a találkozót, melynek első harmada után 1–0-ra vezettek Laskawy Ferenc találatával, a folytatásban azonban egészen a meccs utolsó percéig nem tudtak betalálni – Jussi Tammela állította be az 5–2-es grazi győzelmet jelentő végeredményt. Az osztrákok a második játékrészben háromszor, a harmadikban pedig kétszer voltak eredményesek.

A Ferencváros 18 meccsen 25 pontot szerzett és jelenleg a nyolcadik helyen áll.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

GRAZ 99ERS (osztrák)–FTC-TELEKOM 5–2 (0–1, 3–0, 2–1)

Graz, 4004 néző. V: Groznik, Zrnic, Jeram (mindhárom szlovén), Preiser (osztrák).

GRAZ: Wieser – Hanus (2), Hora (1) / Stapelfeldt, Maier / Björgvik-Holm (1), Brunner / Kirchebner, Reiner – P. Huber 1, Currie 1, SWANEY 1 (1) / ROY (2), CONLEY 1, Lippitsch (1) / Harnisch, Schiechl, Ganahl / Dobnig, Collins, Feldner. Edző: Dan Lacroix

FTC: Bálizs – Bengtsson, Hadobás / TYNI (1), Lindgren / Horváth M., Ortenszky / Farkas O. – Savoie, SILYE (1), LASKAWY 1 / Tammela 1, Rönni (1), Dobos (1) / Mihalik A., Kestilä, Heljanko / Galajda, Molnár D., Mattysovszky. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 37–22.

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Nem kezdtünk jól, nagyon sok korongot adtunk el rossz helyeken, így a Graz nyomott a mérkőzés elején. De aztán javítottunk a játékunkon, de jött két kiállítás, abból pedig gólokat kaptunk és gyakorlatilag vége volt a meccsnek. Jó irányba haladunk, de ha a legjobb csapatok közé akarunk tartozni, akkor még alázatosabbnak és egyben keménynek kell lennünk.

VLLACH (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 7–5 (1–2, 2–1, 4–2)

Részletek hamarosan!

További mai eredmények: Black Wings Linz (osztrák)–RB Salzburg 4–3, HCB Südtirol Alperia (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 4–1, Vienna Capitals (osztrák)–EC KAC (osztrák) 2–3, Pustertal Wölfe (olasz)–Milano HC (olasz) 2–3