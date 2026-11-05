Jégkorong: az orosz külügyminisztérium szerint Kanada semmibe veszi a nemzetközi sport szabályait

Mark Carney kanadai miniszterelnök kedden jelentette be, hogy az oroszok – válogatott szinten – nem utazhatnak be az országba, amíg tart az ukrajnai háború.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette: Carney semmibe veszi a nemzetközi sport szabályait, és megfosztja a kanadaiakat attól a lehetőségtől, hogy folytassák a két ország közötti mérkőzések évtizedes hagyományát.

„Politikai indíttatású döntésével a kanadai kormány nem csupán a saját hazájában rendezendő világbajnokságnak árt közvetlenül, hanem az egész világ jégkorongsportjának is – írta Zaharova a minisztérium honlapján. – A kanadai miniszterelnök álláspontja még képmutatóbbnak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy jelenleg több mint ötven orosz jégkorongozó játszik az észak-amerikai profi ligában, az NHL-ben, abban a bajnokságban, amely minden kanadai számára ikonikus jelentőségű.”

A CAS pénteken kötelezte arra a Nemzetközi Jégkorongszövetséget (IIHF), hogy azonnali hatállyal vegye vissza az ukrajnai háború miatt kizárt oroszokat. Az ítélet öt vb-t érint: a december 26-án rajtoló kanadai férfi junior, a januári ostravai női ifjúsági, az áprilisi egyesült államokbeli férfi ifjúsági, a májusi németországi férfi elit, valamint az egy év múlva sorra kerülő kanadai női elit tornát. Ebből az ifjúsági női és a felnőtt férfi vb-n lesz magyar érdekeltség.

A svéd, a finn, a cseh, a dán, a norvég és a lett szövetség már jelezte: nem vállalja a szereplést az oroszok ellen, amíg tart az ukrajnai háború. Ezen túl már több kiemelt szponzor is bejelentette, hogy nem támogatja tovább az IIHF-t, illetve vannak olyan cégek is, amelyek orosz szereplés esetén nem adnak pénzt.

Az IIHF vezető testülete ezen a héten folyamatosan ülésezik, ám döntést még nem tudott hozni, csupán jelezte: változatlanul ellenzi az orosz szereplésre vonatkozó CAS-ítéletet.