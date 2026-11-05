Szabad az út az orosz íjászok előtt Európában 2027-től

A kontinentális szövetség friss közleménye ugyanakkor kitér rá, hogy „ez a visszaállítás nem írja felül a rendező ország követelményeit, a vízumkorlátozásokat vagy a kormányzati előírásokat, s a WAE továbbra is betartja az összes vonatkozó nemzeti előírást”.

Az orosz íjászokat 2022-ben az ukrajnai háború miatt teljesen eltiltották a nemzetközi részvételtől. 2023-tól a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlása nyomán semlegesként indulhattak, a módosítás azonban nem vonatkozott az európai szervezet égisze alatt zajló versenyekre. A WAE most hozta meg a külön döntést.