Szabad az út az orosz íjászok előtt Európában 2027-től

2026.11.05. 16:30
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Fotó: Getty Images
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Oroszország íjász íjászat
A sportági világszövetség (World Archery) augusztusi igenje után az Európai Íjászszövetség (WAE) is feloldotta az orosz sportolókra vonatkozó korlátozásokat, akik így 2027 januárjától teljes jogúan részt vehetnek a versenyeken.

A kontinentális szövetség friss közleménye ugyanakkor kitér rá, hogy „ez a visszaállítás nem írja felül a rendező ország követelményeit, a vízumkorlátozásokat vagy a kormányzati előírásokat, s a WAE továbbra is betartja az összes vonatkozó nemzeti előírást”.

Az orosz íjászokat 2022-ben az ukrajnai háború miatt teljesen eltiltották a nemzetközi részvételtől. 2023-tól a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlása nyomán semlegesként indulhattak, a módosítás azonban nem vonatkozott az európai szervezet égisze alatt zajló versenyekre. A WAE most hozta meg a külön döntést.

 

Oroszország íjász íjászat
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