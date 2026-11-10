Jégkorong-vb: Kanadába utazott az IIHF elnöke az orosz szereplés ügyében

Mark Carney kanadai miniszterelnök éppen egy hete jelentette be, hogy az orosz válogatott addig nem fog „kanadai földre lépni”, amíg tart az ukrajnai háború, ám kormánya hivatalos formában még nem jelezte az IIHF felé, hogy nem ad beutazási vízumot az oroszoknak.

Sajtóértesülések szerint az egy hónapja megválasztott Reindl arról is egyeztethet kormányzati és hokiszövetségi elöljárókkal, hogy az oroszokat esetleg semleges színekben mégis engednék-e indulni az Edmontonban, illetve Red Deerben esedékes vb-n, és az is kérdés, hogy az oroszok ragaszkodnak-e nemzeti szimbólumaikhoz.

Az IIHF már értesítette a norvégokat, hogy a december 26-án rajtoló kanadai junior-vb-n – hiába jutottak fel egy éve – mégsem szerepelhetnek, mert az ukrajnai háború miatt kizárt oroszokat a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntése alapján kötelező visszavenni a mezőnybe, és helyette a december 6-án rajtoló budapesti divízió 1/A-tornán játszhatnak.

Az ügynek van kényes politikai, szakmai és pénzügyi oldala is. A kanadaiak mellett a januári ostravai női ifjúsági vb-nek otthont adó csehek, valamint a májusi mannheimi-düsseldorfi-gelsenkircheni férfi elit vb-re a németek sem kívánnak vízumot adni az oroszoknak, szembemenve a CAS-ítélettel, ám így fennállhat az a veszély, hogy a jövőben nem rendeznek nemzetközi sporteseményeket, ráadásul München olimpiai kandidálása is veszélybe kerülne.

Az IIHF a sportág olimpiai jövőjét kockáztatja, ha nem veszi vissza az oroszokat, viszont a svéd, a finn, a cseh, a dán, a norvég, az osztrák, a svájci, a lett és az ukrán szövetség már bejelentette, hogy válogatottja nem fog az oroszok ellen pályára lépni. Ezen túl tehetős szponzorok is jelezték, hogy orosz részvétel esetén nem támogatják tovább a nemzetközi szövetséget, amely így pénzügyileg megroppanna.

Miután a magyar férfi felnőtt- és a női ifjúsági válogatott az előző vb-n is az elitben szerepelt, a két csapatnak nem kell tartania a visszasorolástól, ha az oroszokat valóban visszahelyezik a mezőnybe.