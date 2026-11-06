A német szövetségi kormány nem akar lemondani a hokivébéről

2026.11.06. 16:27
Stefan Kornelius (Fotó: Getty Images)
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Oroszország CAS Stefan Kornelius Németország IIHF
A német szövetségi kormány olyan diplomáciai megoldást keres, amely biztosítaná, hogy a 2027 májusára tervezett jégkorong-világbajnokságnak továbbra is Németország adhasson otthont, noha legalább fél tucat szövetség jelezte: válogatottja nem lépne pályára a visszavett oroszok ellen.

Stefan Kornelius kormányszóvivő pénteken közölte: a német (DEB) és a nemzetközi szövetség (IIHF) vezetővel folytatott egyeztetéseket követően a kormány támogatásáról biztosította mindkét szervezetet.

A szövetségi kormány célja, hogy támogassa a német szövetséget a világbajnokság eredeti tervek szerinti megrendezésében, és álláspontja szerint ez csak abban az esetben reális, ha Oroszország nem vesz részt a május 14. és 30. közötti tornán.

„Tekintettel a bojkottfenyegetésekre, amelyek arra az esetre vonatkoznak, ha Oroszország részt vehetne a vébén, a megrendezés gyakorlatilag lehetetlenné válna. Ezért most párbeszéd útján keressük a lehetőségeket arra, hogyan biztosíthatnánk mégis a torna megtartását” – fogalmazott Stefan Kornelius.

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) egy hete döntött úgy, hogy az IIHF-nek azonnali hatállyal vissza kell vennie az ukrajnai háború miatt kizárt oroszokat a világbajnoki mezőnybe. Ezek után már hat szövetség (svéd, finn, cseh, norvég, dán, lett) jelezte, hogy nem fognak az oroszok ellen pályára lépni.

A DEB azt fontolgatta, hogy visszaadja a májusi, férfi felnőtt-vb rendezési jogát – amelyen a magyar válogatott is szerepel –, arra hivatkozva, hogy a lebonyolítás olyan extra biztosítási költségekkel járna, amelyeket nem tud kigazdálkodni, és az ügyben a szövetségi kormányhoz fordult.

„Számunkra az a legfontosabb, hogy megoldódjon a sportágban kialakult jelenlegi, rendkívül feszült helyzet, miután számos nemzeti szövetség bejelentette, hogy visszalép” – fogalmazott Kornelius. „A szövetségi kormány támogatja a német szövetséget abban, hogy békés megoldást találjanak a problémára.”

A soron következő két vb – a december 26-án kezdődő férfi junior és a januári női ifjúsági torna – fogadó országa, Kanada és Csehország nem adna beutazási vízumot az orosz válogatott tagjainak.

 

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