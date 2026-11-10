Erste Liga: távozott a sereghajtó Dunaújváros vezetőedzője – hivatalos

2026.11.10. 16:44
null
Aleksandrs Belavskis (Fotó: Dunaújvárosi Acélbikák/Facebook)
Címkék
jégkorong Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
Közös megegyezéssel szerződést bontott a lett Aleksandrs Belavskis vezetőedzővel a Dunaújvárosi Acélbikák jégkorongcsapata, és két játékos is távozik a keretből.

Az Erste Ligában sereghajtó klub kedden jelezte, hogy Belavskis egészségi okok miatt nem tudta teljes erőbedobással ellátni a feladatait, miután kiújult egy korábbi, már gyógyulófélben lévő betegsége.

„Időközben eldőlt, hogy a szakember a folytatásban sem tudja segíteni az együttest, így a klubvezetés és a lett szakvezető közös megegyezéssel szerződést bontott. Belavskis otthonában folytatja a felépülést” – olvasható a közleményben.

A vezetőedző távozása mellett a játékoskeretben is történtek változások, ugyanis szintén elhagyta az együttest a 23 éves csatár, Marat Saroka – aki 11 mérkőzésen egy gólt és egy gólpasszt jegyzett –, valamint a 37 esztendős hátvéd, Szergej Masinyec, aki 12 találkozón lépett jégre dunaújvárosi színekben.

Az Acélbikák a sereghajtó, tizedik helyen állnak, 14 mérkőzés alatt egyszer sem nyertek, és csupán két pontot tudtak szerezni.

 

jégkorong Erste Liga Dunaújvárosi Acélbikák
Legfrissebb hírek

Connor McDavid bámulatos sorozata tovább tart az NHL-ben

Amerikai sportok
10 órája

Jégkorong: nincs veszélyben a hazai junior-vb rendezése

Jégkorong
Tegnap, 15:59

Veszélyben a jégkorong olimpiai szereplése, ha az IIHF nem hajtja végre a CAS döntését

Jégkorong
2026.11.08. 13:31

Jégkorong: a fehéroroszok indulását nem engedélyezi, az oroszokról közleményt adott ki az IIHF

Jégkorong
2026.11.07. 13:15

Jégkorong: két magyar győzelem, négy vereség

Utánpótlássport
2026.11.06. 21:54

Jégkorong: három győzelem és egy vereség a fiúválogatottaktól

Utánpótlássport
2026.11.05. 21:15

Kétgólos előnyről szenvedett háromgólos vereséget a jégkorong-válogatott

Jégkorong
2026.11.05. 20:11

Jégkorong: az orosz külügyminisztérium szerint Kanada semmibe veszi a nemzetközi sport szabályait

Jégkorong
2026.11.05. 16:49