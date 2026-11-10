Erste Liga: távozott a sereghajtó Dunaújváros vezetőedzője – hivatalos

Az Erste Ligában sereghajtó klub kedden jelezte, hogy Belavskis egészségi okok miatt nem tudta teljes erőbedobással ellátni a feladatait, miután kiújult egy korábbi, már gyógyulófélben lévő betegsége.

„Időközben eldőlt, hogy a szakember a folytatásban sem tudja segíteni az együttest, így a klubvezetés és a lett szakvezető közös megegyezéssel szerződést bontott. Belavskis otthonában folytatja a felépülést” – olvasható a közleményben.

A vezetőedző távozása mellett a játékoskeretben is történtek változások, ugyanis szintén elhagyta az együttest a 23 éves csatár, Marat Saroka – aki 11 mérkőzésen egy gólt és egy gólpasszt jegyzett –, valamint a 37 esztendős hátvéd, Szergej Masinyec, aki 12 találkozón lépett jégre dunaújvárosi színekben.

Az Acélbikák a sereghajtó, tizedik helyen állnak, 14 mérkőzés alatt egyszer sem nyertek, és csupán két pontot tudtak szerezni.