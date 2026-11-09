Jégkorong: nincs veszélyben a hazai junior-vb rendezése

Nem kerül veszélybe a december 6-i kezdéssel kiírt budapesti divízió I/A junior férfi jégkorong-világbajnokság megrendezése, miután a nemzetközi szövetség (IIHF) - követve a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) ítéletét - az elitbe visszahelyezte az orosz válogatottat, míg a norvég csapatot egy osztállyal lejjebb sorolta.
Ezt a logikát követve a magyarokat vissza kellett volna helyezni a divízió I/B-be, oda, ahonnan egy évvel ezelőtt feljutottak. Azonban a magyarok most házigazdái a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban kevesebb mint négy hét múlva rendezendő tornának.
Az IIHF tanácsának friss döntése értelmében – elkerülendő a „dominóeffektust”, amely az elit alatti összes torna résztvevői körét, sőt esetenként a rendezőket is érintette volna – a tornákkal kapcsolatos változtatások kizárólag az elitet és a divízió I/A-t érintik. Ebből kifolyólag Magyarország tavalyi feljutását, illetve esetleges mostani visszasorolását a határozat nem befolyásolja.
A plusz hat mérkőzés miatt a budapesti torna nem december 12-én, hanem 14-én érne véget.
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