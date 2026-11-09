Jégkorong: nincs veszélyben a hazai junior-vb rendezése

Ezt a logikát követve a magyarokat vissza kellett volna helyezni a divízió I/B-be, oda, ahonnan egy évvel ezelőtt feljutottak. Azonban a magyarok most házigazdái a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban kevesebb mint négy hét múlva rendezendő tornának.

Az IIHF tanácsának friss döntése értelmében – elkerülendő a „dominóeffektust”, amely az elit alatti összes torna résztvevői körét, sőt esetenként a rendezőket is érintette volna – a tornákkal kapcsolatos változtatások kizárólag az elitet és a divízió I/A-t érintik. Ebből kifolyólag Magyarország tavalyi feljutását, illetve esetleges mostani visszasorolását a határozat nem befolyásolja.

A plusz hat mérkőzés miatt a budapesti torna nem december 12-én, hanem 14-én érne véget.