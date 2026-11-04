Kettős győzelemmel jutott tovább az UTE a Challenge-kupában

És mit mondjunk akkor a másodikról? A vendégek 9:1 után szerezték a második pontjukat, majd 10:4 után egy újabb nyolcas újpesti sorozat következett. A játszma végén Alejandro Altamiranonak még az is belefért, hogy a fél csapatát lecserélje, igaz három szettlabdát is hárítottak a svájciak, de még így is fölényesen duplázták meg előnyüket a lilák (25:12).

Viszont ezzel némileg levegőhöz engedték a svájciakat, akik ezt kihasználva jól kezdték a harmadik felvonást, volt már négy pont is az előnyük. Az újpestiek ugyan rendre visszazárkóztak, de fordítaniuk nem sikerült és érezhetően ekkor inkább küszködött a csapat. Végül 20:20-nál csak sikerült egyenlíteni, sőt Lora Szlavcseva ászával a vezetést is azonnal átvették. Szettabdához azonban így is a Kanti jutott és Wanda Herzog ászával egyből ki is használta azt (23:25).

A negyedik játszmában sem sokat javult a helyzet, rendre a vendégek vezettek, igaz, csak egykét ponttal, a szett közepén pedig aztán az újpestieknek ezúttal sikerült úgy fordítaniuk, hogy egyből meg is léptek, végül pedig öt meccslabdához jutottak, amelyből a másodikat Tamara Miljevics bombázta be kíméletlenül (25:20).

NŐI RÖPLABDA

CHALLENGE-KUPA, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

ÚJPESTI TE–KANTI SCHAFFHAUSEN (svájci) 3:1 (17, 12, –23, –21)

Szilágyi u., 484 néző. V: Zelev (bolgár), Terzsics (montenegrói)

UTE: AMBROSIO 11, Szlavcseva 5, AKOPOVA 17, Nacsa-Pekárik 6, MILJEVICS 17, Cruz 4. Csere: Pusztai, Nagy-Hegyesi (liberók), Avdyli 1, Piros, Jordanova 9. Edző: Alejandro Altamirano

SCHAFFHAUSEN: Cole 2, PALM 12, Milosic 7, SOERENSEN 13, Werkmeister 1, Hartig 13. Csere: Loffreda, Schnegg (liberók), Giroud 4, Herzog 1, Grysak. Edző: Nicki Neubauer

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 5:5, 8:5, 9:8, 14:9, 16:13, 22:13, 24:17. 2. játszma: 9:1, 10:4, 18:14, 24:9. 3. játszma: 1:4, 4:4, 5:9, 8:10, 11:12, 13:17, 16:18, 22:20, 22:23, 16:24. 4. játszma: 0:2, 4:4, 8:6, 8:12, 13:13, 16:14, 21:17, 24:19

Továbbjutott: az UTE, kettős győzelemmel