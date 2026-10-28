Kettős győzelemmel jutna tovább a Kaposvár, Svájcban folytatja az UTE a nőknél

Izgalmas, ötszettes csatát hozott a magyar bajnok Fino Kaposvár és a bosnyák aranyérmes Napredak Odzak múlt heti magyarországi BL-mérkőzése. Az mindenképpen jó hír, hogy a találkozót a somogyiak nyerték meg 3:2-re, viszont üröm az örömben, hogy három labdamenettel a találkozó vége előtt súlyos sérülést szenvedett a csapat egyik kulcsjátékosa, Hubicska Patrik, akinek az elsődleges orvosi vizsgálatok alapján elszakadt az elülső keresztszalagja, emellett az oldalsó térdszalagja is részlegesen sérült, így hosszabb ideig nem számíthat rá Zoran Kedacic.

A szélső ütőt a szombati, Pénzügyőr elleni rangadón az éppen aznap 29. születésnapját ünneplő Bögöly Gábor pótolta – kifogástalanul. „Mindannyiunkat nagyon megviselt Patrik sérülése, de az élet nem áll meg, muszáj volt összeszednünk magunkat, hiszen jó néhány megmérettetés vár ránk – mondta a hétvégi találkozó után a 12-szeres válogatott játékos. – Örülök neki, hogy sikerült megfelelően pótolnom őt a rangadón és természetesen erre törekszem majd a további mérkőzéseken is. Ami a BL-meccset illeti, nem volt könnyű dolgunk a bosnyákok ellen, de a lényeg, hogy miénk lett a siker, mert az új szabályok szerint már nem számít, ki hány szettet nyer, csak a győzelem ténye a fontos. Tehát ha a visszavágón 3:0-ra kikapnánk, a legrosszabb esetben is aranyszett következik, de természetesen arra törekszünk, hogy ezt a meccset is megnyerjük, s kettős győzelemmel jussunk a következő fordulóba.”

Ami az újpestieket illeti, az előző idény negyedik helyezettje eddig mindhárom mérkőzését megnyerte a bajnokságban, a szerdai Challenge-kupa-találkozón azonban a svájci ligában ugyancsak százszázalékos, az előző idényben ezüstérmes Kanti Schaffhausen fogadja őket. A csapatnak hazai játékosok mellett szlovén, német és négy amerikai légiósa is van, szóval a lila-fehéreknek aligha lesz könnyű dolga. Amennyiben sikerül kiharcolniuk a továbbjutást, az ugyancsak svájci Franches-Montagnes és a bosnyák ORT Novo Sarajevo párharcának győztese lesz a következő ellenfelük.

RÖPLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.00: OK Napredak Odzak (bosnyák)–Fino Kaposvár

NŐI CHALLENGE-KUPA

SELEJTEZŐ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT), 1. MÉRKŐZÉS

19.30: VC Kanti Schaffhausen (svájci)–Újpesti TE