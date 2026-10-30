Négy gólt rámolt be az újonc kapujába az Újpest; kikapott a Gyergyó az Erste Ligában

A fővárosiak kapujában Rajna Miklós mind a 19 lövést hárította.

A címvédő Gyergyói HK 3–2-re kikapott Miskolcon, s miután korábban a DEAC-tól vereséget szenvedett, így már kilenc győzelemmel és hat kudarccal áll a tabellán. Mindeközben a DEAC ismét nyert házigazdaként, ezúttal úgy győzte le 5-4-re a Corona Brasov együttesét, hogy egyszer sem volt hátrányban. A Csíkszereda 5–3-ra verte a BJA HC-t a tüskecsarnokban, megszakítva a fővárosiak ötmeccses győzelmi sorozatát.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

Újpesti TE–Háromszéki Ágyúsok (romániai) 4–0 (0–0, 3–0, 1–0)

Újpest, 611 néző. V: Soós, Máhr-Stumpf, Dömötör, Kocsány

UTE: RAJNA – Tornyai, FRANYÓ 1 (1) / Rósa, SZATHMÁRY 1 (1) / Bogesics (1), Ladnyik – Vasko (1), Sokay (1), Dansereau / Zitny 1, Szabó Rácz, Valtonen / Csányi, LEHTONEN 1 (1), Szalma (1) / Kovács S., Cseh, Mester. Edző: Anatolij Bogdanov

HÁROMSZÉK: Arany – Raszulov, Nagy T. / Antal E., Farkas T. / Horváth P., Szabó Zs. / Kernászt – Kulyash, Molnár Z., Bíró O. / Antal L., Róth, Gecse O. / Görbea, Ilyés, Robert Timaru / Barkó, László, Kertész Á. Edző: Kertész Zoltán

Kapura lövések: 32–19. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. –

MESTERMÉRLEG

Anatolij Bogdanov: – Tetszett, ahogy az első két harmadban játszottunk. A srácok tartották magukat a megbeszéltekhez, nem engedtek sok helyzetet az ellenfélnek. Az előnyünk birtokában is irányítottuk a meccset, de a harmadik játékrészben néha a saját dolgunkat tettük nehézzé a fölöslegesen eladott korongokkal.

Kertész Zoltán: – A legutóbbi UTE elleni meccsünk után az volt a célunk, hogy ezúttal kiélezettebb legyen a találkozó, de az első tíz perc és a második harmad eleje rosszul sikerült nekünk. Hátrányban ugyan szépíthettünk volna, de a helyzetkihasználásunk rossz, így nem volt esélyünk.

DVTK Jegesmedvék–Gyergyói HK (romániai) 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

Miskolc, 1315 néző. V: Juhász G., Vincze P., Kövesi, Kolláth

DVTK: Tóth K. – Szirányi, Karmeniemi / Jeliszejev, Szabóki / Szalay, Vokla / Czina – Tóth G. (1), Gerads (1), Djumic 1 / RÉTFALVI 1 (1), LÖVEI (2), PINEO 1 (1) / Csiki, Kinloch Varga, Trajcsik / Czecze, Tóth P., Trozsák. Edző: Láda Balázs

GYERGYÓ: Rinne – Imre P. (1), FEJES (2) / Horváth A., Sárpátki / Fodor, Szabó T. / Sándor B. – Ambrus G., Császár, Bodó 1 / ORBAN B. 1 (1), Tranca, Sándor-Székely / Ádám Zs., Ravasz, Szigeti / Csiszer, Szilassy L., Simon L. Edző: Szilassy Zoltán

Kapura lövések: 34–25. Gól – emberelőnyből: 6/1, ill. 4/1

MESTERMÉRLEG

Ritó László másodedző: – Amit a srácok mutattak a jégen, azért gratuláció jár nekik. Papíron erősebb csapatot győztünk le, és végre emberelőnyben is sikerült betalálnunk.

Szilassy Zoltán: – Lassan kezdtük a mérkőzést, és csak a második harmad felétől csináltuk azt, amit kellett. Rengeteg kiállítás történt, és ez nálunk üzemanyaghiányt jelentett. Sok lehetőségünk volt arra, hogy megnyerjük a mérkőzést.

Debreceni EAC–Corona Brasov (romániai) 5–4 (1–0, 2–1, 2–3)

Debrecen, 450 néző. V: Németh M., Farkas M., Sábián, Kovács P.

DEAC: HETÉNYI – Mártonffy, USZTYINYENKO 1 (2) / Kiss D., Bukor (1) / Jurkovics, Szécsi – Németh Z. 1, SENFELD 1 (1), Culigin (2) / Tóth Richárd 1, Sztyepanov 1, Kulesov (2) / Kiss P., Kovács Alex, Varga B. / Ördög, Görbe, Lifshits. Edző: Vaszjunyin Artyom

BRASSÓ: Tőke – HAARANEN 1 (1), Wardley / Mesikämmen, O. Williams / Bors, Boriszenko / Gecse H. (1), Gajdó T. 1 – VALCHAR (2), Welsh 1, McAuley (1) / Rokaly Sz., Kóger, VAN WORMER 1 / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B., Mihály Á. / A. Vasile (1), Máthé, Kovács E. Edző: Strenk Hunor

Kapura lövések: 24–52. Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Sajnos nem tudtuk megismételni az egy nappal korábbi, Gyergyó elleni lendületes játékunkat. Több emberem teljesítménye elmaradt a várttól, és ezt nem lehet a fáradtságra fogni. Annyi pozitívum volt a meccsben, hogy sikerült gólokat lőni. Sokat kell javulnunk vasárnapig ahhoz, hogy a kézdivásárhelyieket is legyőzzük.

Strenk Hunor: – A vereség ellenére, úgy gondolom, jól játszottunk, végig a mi akaratunk érvényesült az egész mérkőzésen. A mérkőzés eredménye az első két harmadban azért alakult kedvezőtlenül számunkra, mert Hetényi eszén nem tudtunk túljárni. Az azonban dicséretes, hogy kétgólos hátrányt ledolgoztunk, és az utolsó percig sem adtuk fel.

Budapest Jégkorong Akadémia HC–SC Csíkszereda (romániai) 3–5 (0–0, 2–2, 1–3)

Csíkszereda, 613 néző. V: Korbuly, Rencz, Lánczos, Majoros

BJA HC: Farkas R. – Varga A. (1), SZABÓ B. (2) / Karjaleinen, Pozsgai / Boros, Varga Á. – Szabó Dániel (1), NAGY G. 2, Zapernick 1 (1) / Percic, Nagy Krisztián (1), Nádor / Molnár B., Weidemann, Keresztes / Kiss Cs., Bóna, Zimányi. Edző: Kangyal Balázs

CSÍKSZEREDA: Melnyicsuk (1) – Salló, Kristó / Kovács E., LÁDAY 1 (1) / Akerman (1), Salamon Z. / Szekeres – SILLÓ 1 (1), Péter, Becze (1) / Lehtimaki 1, GALOHA 1 (2), Väyrynen 1 (1) / Márton (2), Ágoston, Fodor Cs. / Szopos, Kozma, Bíró. Edző: Staffan Lundh

Kapura lövések: 31–28. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 3/1