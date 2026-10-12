Nemzeti Sportrádió

Elítéli a vasárnapi szurkolói agressziót a Milano és a Bolzano jégkorongcsapata

2026.10.12. 19:56
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Fotó: FB/Milano Hockey Club
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Bolzano Foxes Milano HC ICEHL Bozen Foxes
Elítéli a vasárnapi szurkolói agressziót az osztrák jégkorongligában érdekelt Milano HC és a HC Bolzano.

A két olasz klub 14 év után találkozott ismét Milánóban, a februári téli olimpiára épített Fiera Arénában.

Az osztrák ligához frissen csatlakozott milánóiak – akiknek Szélig Viktor a sportigazgatója – pénteken játszották idénybeli első hazai összecsapásukat, majd vasárnap a Bolzanót fogadták, és hiába vezettek háromszor is, végül hosszabbítás után 4–3-ra kikaptak telt ház, 3750 néző előtt.

A lefújást követően a hazai szurkolók kis csoportja megtámadta a vendégszimpatizánsokat szállító egyik buszt. A rendőrség közbelépése nyomán két személyt előállítottak, egyiküket tiltott fegyverbirtoklás miatt feljelentették és mindkettőjüket kitiltják majd a Milano HC mérkőzéseiről.

„Elfogadhatatlan az ilyen viselkedés, és nem tükrözi sem a sportág értékeit, sem azt a szenvedélyt és tiszteletet, amely mindkét csapat szurkolóinak túlnyomó többségét jellemzi” – írta közös közleményében a Milano HC és a HC Bolzano.

A Hydro Fehérvár AV19 a következő két fordulóban, szombaton és vasárnap éppen Milánóban lép pályára.

 

Bolzano Foxes Milano HC ICEHL Bozen Foxes
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