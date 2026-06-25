Jégkorong: ponterős hátvédjével hosszabbított a DEAC, marad a Fradinál Horváth Milán

A 31 éves fehérorosz védő, Nyikita Usztyinyenko 2024-ben érkezett Debrecenbe, ahol a második Erste Liga-szezonjában is aktívan termelte a pontokat: az alapszakaszban 32 mérkőzésen hét gólt lőtt és 19 gólpasszt osztott ki, míg a negyeddöntő során hét meccsen egy gólt szerzett és öt asszisztot jegyzett.

Usztyinyenko a 2025–2026-os idényben a liga negyedik legtöbb pontot szerző hátvédje volt, a DEAC az elmúlt két szezonban magyar bajnoki ezüstérmes lett.

A 25 éves, fehérvári nevelésű Horváth Milán tavaly nyáron érkezett a Ferencvároshoz. Az első idényében 46 mérkőzésen egyszer volt eredményes és adott két gólpasszt. „Azért döntöttem a maradás mellett, mert a tavalyi szezonban egész sok játékidőt sikerült kiharcolnom, és úgy éreztem, jó úton járunk, helyt tudunk állni a ligában” – nyilatkozta Horváth, aki tagja volt a májusi világbajnokságon bennmaradt válogatottnak, a hét találkozón két asszisztot jegyzett.

Az első osztrák ligás szezonjában a rájátszásról éppen lemaradt és 11. helyen záró FTC szerdán a szintén válogatott Hadobás Zétény maradását jelentette be.