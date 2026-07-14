Nemzeti Sportrádió

A győrieknél megint Nfansu Njie az előretolt támadó – kezdőcsapatok

H. Á.H. Á.
2026.07.14. 18:04
null
Njie (balra) és Stefulj is kezdő (Fotó: Török Attila)
Címkék
Bajnokok Ligája BL-selejtező BL Víkingur Reykjavík ETO FC Győr
Az ETO FC–Víkingurg BL-selejtezője előtt a két csapat szakvezetői kihirdették a kezdőcsapatokat.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
19.00: ETO FC–VÍKINGUR REYKJAVÍK (izlandi) – (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Győr, ETO Park. Vezeti: Erceg (horvát)
ETO FC: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpics, Stefulj – Tóth R., Vitális – Schön, Gavrics, Bumba – Njie. Vezetőedző: Efraín Juárez. A kispadon: Megyeri (kapus), Szép, Mass, Bíró, Umathum, Urblik, Décsy, Selyem, Csorba, Zsivkovics, Bánáti, Huszár.
VÍKINGUR REYKJAVÍK: Kristinsson – Gunnarsson, Ekroth, S. Thorkelsson, Gudjonsson – Ibrahimagic, Hansen, Hafsteinsson – Borgdórsson, G. Sigurdsson, Ingimundarsson. Vezetőedző: Sölvi Ottesen. A kispadon: Andunsson (kapus), Vatnhamar, Agnarsson, Andrason, R. Thorkelsson, Thrándarson, Atlason, Ingólfsson, Finnbogason.
Az első mérkőzés eredménye: 0–1.

Bajnokok Ligája
Tegnap, 18:10

„Nem az én kezemben van az ügy” – Efraín Juárezt Keylor Navas ETO-ba igazolásáról is kérdezték a BL-visszavágó előtt

KEZDÉS: 19.00. A mexikói tréner szerint a hazai pályának erőddé kell válnia, de nemcsak a Bajnokok Ligájában, hanem a bajnokságban is.

 

 

Bajnokok Ligája BL-selejtező BL Víkingur Reykjavík ETO FC Győr
Legfrissebb hírek

„Nem az én kezemben van az ügy” – Efraín Juárezt Keylor Navas ETO-ba igazolásáról is kérdezték a BL-visszavágó előtt

Bajnokok Ligája
Tegnap, 18:10

Kicsi a metszet – Deák Zsigmond publicisztikája

Labdarúgó NB I
2026.07.12. 22:37

A gyenge játék ellenére van miben bíznia az ETO-nak

Bajnokok Ligája
2026.07.09. 08:10

Megtette az első lépést a Kajrat Almati az újabb BL-főtáblás szereplés felé

Bajnokok Ligája
2026.07.08. 21:05

Bajnokok Ligája, 2026–2027, selejtezők

Bajnokok Ligája
2026.07.08. 13:26

BL: „Több gólt is szerezhettünk volna” – mondta a győrieket verő izlandiak edzője, majd a saját pályájukat szidta

Bajnokok Ligája
2026.07.08. 12:13

Egy percen belül két sárga az ír Healynek – ilyen is történt a BL-selejtező keddi nyitányán

Bajnokok Ligája
2026.07.07. 22:43

Efraín Juárez: A Víkingur ellen minden körülményhez alkalmazkodni kell

Bajnokok Ligája
2026.07.06. 21:26
Ezek is érdekelhetik