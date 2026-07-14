A győrieknél megint Nfansu Njie az előretolt támadó – kezdőcsapatok

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

19.00: ETO FC–VÍKINGUR REYKJAVÍK (izlandi) – (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Győr, ETO Park. Vezeti: Erceg (horvát)

ETO FC: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpics, Stefulj – Tóth R., Vitális – Schön, Gavrics, Bumba – Njie. Vezetőedző: Efraín Juárez. A kispadon: Megyeri (kapus), Szép, Mass, Bíró, Umathum, Urblik, Décsy, Selyem, Csorba, Zsivkovics, Bánáti, Huszár.

VÍKINGUR REYKJAVÍK: Kristinsson – Gunnarsson, Ekroth, S. Thorkelsson, Gudjonsson – Ibrahimagic, Hansen, Hafsteinsson – Borgdórsson, G. Sigurdsson, Ingimundarsson. Vezetőedző: Sölvi Ottesen. A kispadon: Andunsson (kapus), Vatnhamar, Agnarsson, Andrason, R. Thorkelsson, Thrándarson, Atlason, Ingólfsson, Finnbogason.

Az első mérkőzés eredménye: 0–1.