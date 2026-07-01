Az élmezőny és az alsóház hozta a papírformát a jégkorong Erste Ligában

1. GYERGYÓI HOKI KLUB (NS-TIPP: 1.)

A Gyergyó címvédőként vágott neki a 2025–2026-os Erste Liga-évadnak, így nem vállaltunk túl nagy kockázatot azzal, hogy az erdélyieket tippeltük aranyérmesnek. Egyébként is évek óta a liga élmezőnyéhez tartoznak. Az idényt a korábban az Újpesttel jól szereplő Markus Juurikkala irányításával kezdte el a GYHK, de még a rájátszás előtt menesztette őt a klubvezetőség, beugróként pedig a férfiválogatott stábjában másodedző, Gyergyóban általános igazgató Szilassy Zoltán ült le a kispadra, hogy újra a csúcsra vezesse csapatát.

2. CORONA BRASOV (2.)

A második helyezettet is telibe találtuk, a Gyergyó legnagyobb riválisa, a 2023–2024-es idény EL-bajnoka, a Corona Brasov jutott be alapszakaszgyőztesként a playoff döntőjébe, ott azonban 4–1-es összesítéssel alulmaradt. Strenk Hunor és Matthew Myers edzőpáros elképzeléseinek elsajátításához időre volt szükségük a játékosoknak, nem is kezdte jól az idényt a Brassó, de aztán annyira lendületbe jött, hogy meg sem állt a fináléig. A negyeddöntőben simán verte meg söpréssel a FEHA19-et, az elődöntő viszont hetedik meccsen dőlt el, ami sokat kivett az együttesből, a döntőben jobb volt a Gyergyói HK.

3. DVTK JEGESMEDVÉK (6.)

Csak majdnem teljesen jól tippeltünk a dobogóra, hiszen a harmadik helyre némi meglepetésre a DVTK Jegesmedvék ért oda. Láda Balázsék az alapszakaszban sokkal kiegyensúlyozottabban teljesítettek – ötödikek lettek –, mint a BJA HC, és éppen ezért előzték meg a végső sorrendben a riválist, hiszen ahogy a BJA-nak, úgy a DVTK-nak is a playoff elődöntője jelentette a végállomást a 2025–2026-os idényben. A miskolciakat a későbbi aranyérmes Gyergyói HK ejtette ki 4–1-es összesítéssel.

4. BJA HC (3.)

A BJA HC szereplésével kapcsolatban az idény előtt volt bennünk kétely, ennek ellenére harmadiknak tippeltük a csapatot. A káposztásmegyerieket számtalan meghatározó játékosuk elhagyta tavaly nyáron, Nagy Krisztián, Horváth Milán és Sofron István is az ICEHL-újonc Ferencvárosba igazolt, az ő pótlásuk pedig kemény szakmai kihívásnak ígérkezett Kangyal Balázsnak és Marton Tibornak. A szakvezetők megoldották a feladatot, és – bár az alapszakaszt csak a 6. helyen zárta a BJA – ob I-címét megvédte, és az elődöntőben csak hetedik meccsen kapott ki az ezüstérmes Corona Brasovtól.

5. UTE (8.)

Ahogy a DVTK-t, azt is alábecsültük, mire lesz képes az Újpest az idényben. Hiába estek ki a lila-fehérek már a negyeddöntőben a rájátszásból, mivel az alapszakaszt a harmadik helyen zárták, a velük együtt ebben a körben búcsúzókat megelőzték a végelszámolásnál. Érdekes párharc volt az UTE–BJA HC negyeddöntő, hiszen az alapszakaszban a két csapat mind a négy összecsapását az újpestiek nyerték meg, a rájátszásban viszont a tapasztaltabb, „célhokit” játszó BJA 4–2-es összesítéssel jutott tovább.

6. DEAC (5.)

Vaszjunyin Artyom csapatát elsősorban ponterős légiósai az alapszakasz negyedik helyére hozták be, a negyeddöntőben viszont meglepetésre alulmaradt a DVTK ellen. A DEAC a 2024–2025-ös idényben ob-ezüstérmes lett és az alapszakaszban is a legjobban teljesített az anyaországi csapatok közül, a mostani évadban ismét az ob I második helyén végzett, és csak az UTE előzte meg az alapszakasz magyar országicsapatai közül, a playoffban azonban ezúttal sem sikerült a négy közé jutás.

7. SC CSÍKSZEREDA (4.)

Sokat változott a szebb napokat látott Csíkszereda helyzete, amióta 2025-ben EL-ezüstérmes lett. A 2025–2026-os idényt még Kevin Constantine irányításával kezdte el a csapat, de az amerikai szakember – már nem először – váratlanul otthagyta munkahelyét egy másik lehetőség miatt. Utódja Péter Róbert lett, akinek vezetésével a gárda az alapszakasz 7. helyén végzett, és a GYHK elleni negyeddöntőben söpréssel búcsúzott. Az előzmények alapján sokkal előrébb vártuk a Sportklubot.

8. FEHA19 (7.)

Még Majoross Gergely is azt mondta az EL-idény előtt a Nemzeti Sportnak, hogy meglepetést szimatol Fehérváron. A csapat esetében – az előző évadok tükrében – ez középmezőny elérését jelentette volna, de hiába teljesített sokszor kifejezetten jól és játszott mutatósan a FEHA19, végül – ahogy egy idénnyel korábban – ezúttal is csak a DAB-ot tudta megelőzni az alapszakaszban, a negyeddöntőből pedig a Brassó söpörte ki.

9. DUNAÚJVÁROSI ACÉLBIKÁK (9.)

Nem megbántva a dunaújvárosiakat, az ő helyezésük megtippelésével volt az egyik legkönnyebb dolgunk. Még a 2024–2025-ös teljesítményét is alulmúlta a gárda, amely egyedüliként nem jutott be a kilenccsapatos Erste Liga rájátszásába. Az alapszakaszt 17 ponttal és –106-os gólkülönbséggel zárta, meccsenként átlagban majdnem hat gólt kapott és 32 találkozóból mindössze négyet nyert meg a rendes játékidőben, egyet-egyet hosszabbításban és szétlövésben.