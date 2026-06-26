Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: Farkas Roland marad a magyar bajnoknál

2026.06.26. 11:02
null
Farkas Roland marad a BJA-ban (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
Farkas Roland jégkorong Erste Liga BJA HC
A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC szerződést hosszabbított az Erste Liga legutóbbi idényében a legjobb kapusnak megválasztott Farkas Rolanddal.

A 24 éves Farkas a 2020–2021-es kiírásban mutatkozott be a fővárosi klubnál, amelyben már a hetedik szezonja vár rá a felnőttek között.

A legutóbbi alapszakaszban 26 mérkőzésen 89.5 százalékos hatékonysággal védett, a negyeddöntőben 91.8, az elődöntő során 90.5 százalékkal védett.

Névrokona, Farkas László az ötödik FEHA19-idényének vág neki. A 22 éves csíkszeredai csatár a 2025–2026-os alapszakaszban 22 mérkőzésen két gólt lőtt és kilenc gólpasszt osztott ki, míg a Corona Brasov elleni negyeddöntő négy meccsén három gólpasszt adott.

Jégkorong
18 órája

Jégkorong: ponterős hátvédjével hosszabbított a DEAC, marad a Fradinál Horváth Milán

Nyikita Usztyinyenko harmadik idényét kezdi meg a debrecenieknél, Horváth ősszel kezdi meg második évadját a zöld-fehéreknél.

 

Farkas Roland jégkorong Erste Liga BJA HC
Legfrissebb hírek

Jégkorong: ponterős hátvédjével hosszabbított a DEAC, marad a Fradinál Horváth Milán

Jégkorong
18 órája

Erste Liga: Djumics marad Miskolcon, lengyel csatár Dunaújvárosban

Jégkorong
2026.06.24. 23:44

Osztrák jégkorongliga: magyar válogatott hátvédjével hosszabbított az FTC

Jégkorong
2026.06.24. 16:41

Jégkorong Kontinentális Kupa: Észtországban kezd a magyar bajnok BJA

Jégkorong
2026.06.22. 15:37

A felszerelést irodára cseréli Miskolczi Márk

Jégkorong
2026.06.22. 07:06

Magosi Bálint a FEHA19-ben folytatja

Jégkorong
2026.06.20. 16:36

Hosszabbított válogatott csatárával az FTC jégkorongcsapata

Jégkorong
2026.06.20. 15:36

A jégkorong Erste Liga pontkirálya marad Brassóban

Jégkorong
2026.06.18. 17:42
Ezek is érdekelhetik