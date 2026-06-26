Erste Liga: Farkas Roland marad a magyar bajnoknál

A 24 éves Farkas a 2020–2021-es kiírásban mutatkozott be a fővárosi klubnál, amelyben már a hetedik szezonja vár rá a felnőttek között.

A legutóbbi alapszakaszban 26 mérkőzésen 89.5 százalékos hatékonysággal védett, a negyeddöntőben 91.8, az elődöntő során 90.5 százalékkal védett.

Névrokona, Farkas László az ötödik FEHA19-idényének vág neki. A 22 éves csíkszeredai csatár a 2025–2026-os alapszakaszban 22 mérkőzésen két gólt lőtt és kilenc gólpasszt osztott ki, míg a Corona Brasov elleni negyeddöntő négy meccsén három gólpasszt adott.