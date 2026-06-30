Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: hosszabbított orosz hátvédjével a FEHA19

2026.06.30. 16:31
null
Matvej Sivrin nem vált klubot (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Matvej Sivrin FEHA19 Erste Liga szerződéshosszabbítás
Orosz hátvédjével, Matvej Sivrinnel hosszabbított szerződést a jégkorong Erste Ligában szereplő FEHA19.

A 24 éves hátvéd 2024-ben érkezett Magyarországra, majd egy szegedi szezon után tavaly nyáron igazolt Székesfehérvárra.

Sivrin az első Erste Liga-idényében 31 alapszakasz-mérkőzésen hat gólt lőtt és hét gólpasszt osztott ki, míg a rájátszásban négy meccsen egy asszisztot adott.

 

Matvej Sivrin FEHA19 Erste Liga szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Erste Liga: Horváth Bálint marad a magyar bajnoknál

Jégkorong
Tegnap, 13:13

Erste Liga: Farkas Roland marad a magyar bajnoknál

Jégkorong
2026.06.26. 11:02

Jégkorong: ponterős hátvédjével hosszabbított a DEAC, marad a Fradinál Horváth Milán

Jégkorong
2026.06.25. 18:09

Erste Liga: Djumics marad Miskolcon, lengyel csatár Dunaújvárosban

Jégkorong
2026.06.24. 23:44

Osztrák jégkorongliga: magyar válogatott hátvédjével hosszabbított az FTC

Jégkorong
2026.06.24. 16:41

Hosszabbított Dzsudzsák Balázzsal a Debrecen – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.06.24. 13:29

Magosi Bálint a FEHA19-ben folytatja

Jégkorong
2026.06.20. 16:36

Az Inter meghosszabbította Chivu szerződését – hivatalos

Olasz labdarúgás
2026.06.18. 20:57
Ezek is érdekelhetik