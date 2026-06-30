Erste Liga: hosszabbított orosz hátvédjével a FEHA19

Orosz hátvédjével, Matvej Sivrinnel hosszabbított szerződést a jégkorong Erste Ligában szereplő FEHA19.
A 24 éves hátvéd 2024-ben érkezett Magyarországra, majd egy szegedi szezon után tavaly nyáron igazolt Székesfehérvárra.
Sivrin az első Erste Liga-idényében 31 alapszakasz-mérkőzésen hat gólt lőtt és hét gólpasszt osztott ki, míg a rájátszásban négy meccsen egy asszisztot adott.
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