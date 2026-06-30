Erste Liga: hosszabbított orosz hátvédjével a FEHA19

A 24 éves hátvéd 2024-ben érkezett Magyarországra, majd egy szegedi szezon után tavaly nyáron igazolt Székesfehérvárra.

Sivrin az első Erste Liga-idényében 31 alapszakasz-mérkőzésen hat gólt lőtt és hét gólpasszt osztott ki, míg a rájátszásban négy meccsen egy asszisztot adott.