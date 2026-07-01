Erste Liga: Gajdó Tamás a nyolcadik brassói szezonjára készül

A védő – aki kedden ünnepelte 26. születésnapját – a 2019–2020-as szezonban debütált az Erste Ligában, és azóta az alapszakaszt és a rájátszást együttvéve 246 mérkőzésen játszott.

A DVTK Jegesmedvék megegyezett a közös folytatásról három fiataljával: Czecze Hunorral, Szabóki Zénóval és Trajcsik Dáviddal.