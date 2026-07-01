Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: Gajdó Tamás a nyolcadik brassói szezonjára készül

R. P.R. P.
2026.07.01. 19:26
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Fotó: Facebook/Corona Brasov
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Gajdó Tamás Corona Brasov Erste Liga
A jégkorong Erste Liga előző idényében döntős Corona Brasov szerződést hosszabbított rutinos védőjével, Gajdó Tamással.

A védő – aki kedden ünnepelte 26. születésnapját – a 2019–2020-as szezonban debütált az Erste Ligában, és azóta az alapszakaszt és a rájátszást együttvéve 246 mérkőzésen játszott.

A DVTK Jegesmedvék megegyezett a közös folytatásról három fiataljával: Czecze Hunorral, Szabóki Zénóval és Trajcsik Dáviddal.

 

Gajdó Tamás Corona Brasov Erste Liga
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