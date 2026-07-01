Szongoth Domán valószínűleg a kanadai juniorbajnokságban folytatja

Erről a 18 éves, 34-szeres válogatott játékos maga beszélt az NHL-es klub fejlesztőtáborában tartott sajtóértekezleten. Az Ontario Hockey League-ben (OHL) szereplő Soo Greyhounds csapata – amely Sault Ste. Marie városában játssza hazai összecsapásait – már tavaly kiválasztotta őt, de akkor még maradt a finn junior ligában, a KooKoo együttesében.

Szongoth hozzátette, most a táborban az NHL-es gárda szakemberei megmutatták neki, milyen szintet kell elérnie a következő pár évben. Elmondta azt is, hogy a magyar hokinak szép eredmény, hogy személyében ő a negyedik játékos, akinek NHL-es jogát lefoglalták: a Sabres szombaton az ötödik fordulóban, összesítésben a 156. helyen draftolta. 1999-ben Gröschl Tamás a kilencedik kör 256. helyén az Edmonton Oilers, 2000-ben Szuper Levente a negyedik kör 116. helyén a Calgary Flames, 2002-ben Vas János a második kör 32. helyén a Dallas Stars által kelt el, végül egyikük sem lépett jégre a ligában.

A 2025–2026-os idényben a még ifjúsági korú Szongoth a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10 gól, 18 assziszt) szerzett, saját korosztályában 3 alapszakasz- és 7 rájátszás-mérkőzésre szállt be, és összesen 12 pontot (6, 6) termelt. A magyar felnőttválogatottban a britek ellen gólt ütött a világbajnokságon.

Az elmúlt két szezonban rendre szerepelt a magyar ifjúsági, junior és felnőtt nemzeti csapat vb-jén. Legutóbb az U18-asokkal öt mérkőzésen 6 (5, 1), az U20-asokkal öt mérkőzésen 7 (3, 4) pontot gyűjtött, és 34 felnőtt válogatott találkozóján 12 pontnál (6, 6) jár.